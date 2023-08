Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om markedet var preget av en viss optimisme i førhandelen onsdag, endte det med nok et bredt fall på Wall Street. Nøkkelindeksene åpnet flatt før teknologiindeksen Nasdaq vendte snuten ned etterfulgt av Dow Jones og S&P.

Fallet onsdag skyldes blant annet uro forut for inflasjonstallene onsdag, kombinert med at markedet fortsatt fordøyer Moody's banknedgraderinger tirsdag.

De amerikanske storbankene Bank of America, Citigroup og JPMorgan Chase endte ned henholdsvis 1,28, 1,59 og 1,35 prosent – noe høyere enn tirsdag.

Slik endte det for nøkkelindeksene onsdag:

Teknologiindeksen Nasdaq falt 1,17 prosent.

Industritunge Dow Jones falt 0,54 prosent.

Den brede S&P falt 0,70 prosent.

Færre abonnementer enn ventet

Like etter at Wall Street stengte onsdag kom Disney med tall for tredje kvartal.

Kvartalsrapporten viste at underholdningsgianten hadde færre abonnementer på strømmetjenesten Disney+ enn ventet i tredje kvartal.

På forhånd ventet konsensus at Disney ville presentere abonnementstall på i overkant av 151 millioner. Fasit viste at strømmetjenesten hadde 146,1 millioner abonnementer.

Det er et fall på 7,4 prosent.

De svake abonnementstallene skyldes i hovedsak Disney+ Hotstar. Her opplevde selskapet en nedgang på 24 prosent etter at det mistet rettighetene til Indian Premier League-kampene, skriver CNBC.

Nyhetsbyrået opplyser videre at Disney følger i Netflix' fotspor, og vil begynne å slå ned på passord-deling.

Selskapet hadde videre nedskrivninger på 2,65 milliarder dollar.

Ikke uvanlig

Samtidig som investorene forsøkte å fordøye Moody's kredittnedgraderinger, ble stemningen på Wall Street påvirket av hoppet i europeiske gasspriser på hele 40 prosent tidligere på dagen.

I Norge steg den energitunge hovedindeksen på Oslo Børs til det høyeste nivået siden februar i år. På Wall Street styrket derimot prisoppgangen på olje og gass frykten for ytterligere prispress, skriver Bloomberg.

Dette trakk blant annet industritunge Dow Jones ned fra start. Den brede S&P var ned nær én prosent tidligere onsdag, før fallet avtok.

– Markedene er sårbare i en periode med konsolidering, sier Mark Hackett, sjef for investeringsforskning i den britiske finansinstitusjonen Nationwide, til Bloomberg.

– Dette er ikke uvanlig i en sesongmessig svak periode som august og september, selv om den grunnleggende styrken i inntjenings- og økonomiske data støtter et høyere marked så fort vi kommer oss ut av denne urolige perioden.

Venter en renteheving til

Uroen i markedet onsdag kan også forklares med at inflasjonstall for juli kommer torsdag og fredag. Torsdag kommer tall for konsumprisindeksen (kpi), mens tall for produsentprisindeksen (ppi) kommer fredag.

Inflasjonstallene er blant de viktigste datapunktene Fed følger med på når den skal beslutte å heve, senke eller la styringsrenten stå ved neste rentemøte i september.

Tirsdag uttalte Fed-medlem Patrick Harker at styringsrenten nå ligger på et nivå der rentene kan bli holdt i ro, men at dette avhenger av dataene som kommer frem den neste måneden.

For øyeblikket ligger den amerikanske styringsrenten i intervallet 5,25 og 5,5 prosent, men overrasker inflasjonen på oppsiden kan det føre til ytterligere rentehevinger i USA. Skjer det motsatte kan rentetoppen være nådd for denne gang.

Akkurat nå priser markedet inn minst én renteheving til.

Kan bli «god stemning»

I forkant av kpi-tallene torsdag venter konsensus en kjerneinflasjon på 0,2 prosent på månedlig basis.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets følger det amerikanske aksjemarkedet tett. Han mener en ventet kjerneinflasjon på 0,2 prosent på månedlig basis er såpass lav at selv om konsensus får rett, vil det føre til «god stemning» i aksjemarkedet.

Bruce tror selv kjerneinflasjonen kommer inn på mellom 0,2 og 0,3 prosent. Ender kjerneinflasjonen på 0,3 prosent vil stemningen i markedet trolig surne, er den nærmere 0,2 er det godt nytt, tror sjefanalytikeren.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

– Regner du ut fra en årlig vekstrate vil en kjerneinflasjon på 0,2 prosent bety at inflasjonen ikke er så langt unna sentralbankens inflasjonsmål på to prosent. Det vil styrke historien om at vi er på vei mot en myk landing, sier Bruce og legger til:

– Når det er sagt tror jeg at inflasjonen i USA er på vei nedover. Bilsalget som utgjør en god del av vareinflasjonen er svakt ned i juli og prisveksten på husleie i USA er avtagende.