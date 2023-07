Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik endte handelsdagen for de mest toneangivende Wall Street-indeksene:

S&P 500 falt 0,7 prosent

Dow Jones Industrial Average steg 0,5 prosent

Nasdaq Composite falt 2,1 prosent

Markedsaktørene satte dermed bremsene på etter at alle de tre indeksene har steget friskt tidligere denne uken. Alle tre har generelt steget kraftig i år, og denne uken var indeksene borti de høyeste nivåene siden april 2022.

Tiårsrenten steg etter sterke ledighetstall

Foruten et par svake kvartalsrapporter fra store tek-selskaper tilskrives fallet for amerikansk aksjemarked torsdag en ny, sterk arbeidsmarkedsrapport.

Bloomberg trekker frem et uventet fall i antall søkere til arbeidsledighetstrygd, til det laveste nivået på to måneder. Disse tallene rapporteres ukentlig.

Samtidig viste tall for gjentatte søknader til slik trygd den største oppgangen på over tre måneder.

Rapporten peker uansett i retning av et sterkt arbeidsmarked, og til tross for at lønnsveksten har avtatt de siste månedene, trekker flere markedsaktører linjen helt frem til ny renteøkning fra Fed.

Renten på «tiåringen», amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, klatret også 11 basispunkter til 3,85 prosent torsdag kveld.

Legemiddelselskap dro opp Dow Jones

Deler av årsaken til at Dow Jones var eneste av de tre indeksene som steg, tilskrives legemiddelselskapet Johnson & Johnsons kursvekst på i underkant av seks prosent.

Den kom etter at selskapet rapporterte omsetning og inntjening per aksje i andre kvartal som begge oversteg forventningene, og når aksjen da steg såpass, trakk det hele Dow Jones oppover – indeksen inneholder bare 30 selskaper.

Det betyr også at Dow Jones har steget ni handelsdager på rad, for første gang siden 2017.

Tek-fall etter kvartalstall

I det amerikanske aksjemarkedet var det et knippe selskaper som særlig stakk seg ut torsdag: Tesla falt 9,7 prosent etter at markedsaktørene fikk handle aksjen etter å ha finlest kvartalsrapporten i et halvt døgn.

Selskapet leverte nemlig kvartalstall sent onsdag kveld, der det blant annet kom frem at marginene har fått et skudd for baugen etter saftige priskutt tidligere i år.

Til tross for at omsetningen er høyere enn noensinne, og større enn analytikerne ventet, ble altså aksjen straffet på børs.

På investorkonferansen i etterkant av rapportfremleggelsen evnet ikke Musk og resten av ledelsen å gi klare svar på hverken spesifikasjoner eller leveringsdato for Cybertruck.

Tungt falt også Netflix, som slapp kvartalstall få minutter før Tesla sent onsdag kveld. Strømmegiganten rapporterer flere nye abonnenter enn ventet, men samtidig skuffet guidingen for fremtidig inntjening. Aksjekursen var ned 8,4 prosent.

15 selskaper forklarer mesteparten av oppturen

Selv om torsdag endte litt ruskete for det amerikanske aksjemarkedet, har det likevel hatt en solid reise oppover hittil i år.

Industridominerte Dow Jones hentet inn mye av det tapte fra nedturen i 2022 allerede utpå høsten i fjor, mens S&P 500 og fremfor alt tek-rettede Nasdaq Composite har sust oppover dels drevet av KI-eufori i 2023.

S&P 500 har steget i underkant av 19 prosent hittil i 2023, mens Nasdaq Composite kan skilte til en oppgang på om lag 35 prosent.

Oppgangen er også konsentrert på et lite fåtall veldig store selskaper: de 15 største selskapene på S&P 500 har i snitt steget 35 prosent, mens median-selskapet på samme indeks til sammenligning har steget fire prosent.

Dette tar strateg i Aegon Asset Managment, Cameron McCrimmon, som et tegn på en «ageing bull», altså et marked i slutten av en bullsyklus.

Begrepet «bull» brukes om et marked preget av oppgang, angivelig fordi grafen til for eksempel en aksjeindeks i et bullmarked beveger seg oppover fra venstre mot høyre, lik ryggen på en okse.

I motsatt fall, ved fallende markeder, brukes begrepet «bear» – igjen med henvisning til fasongen på bjørnens rygg.

TSMC får på pukkelen for fallende etterspørsel

Chip-produsenten TSMC leverte på sin side kvartalstall før børsene åpnet torsdag, og kvartalsrapporten avslørte et omsetningsfall på ti prosent fra andre kvartal i fjor.

Både topp- og bunnlinje slo rett nok forventningene fra analytikerhold, men bunnlinjen skrumpet inn for første gang siden samme kvartal i 2019.

TSMC, som står for Taiwanese Semiconductor Manifacturing Company, er en av verdens ledende produsenter av de aller mest avanserte prosessorene, og er blant annet å finne i telefoner og pc-er fra Apple.

Og markedet for slik elektronikk er blitt vesentlig svekket siden pandemien – og dette trekkes frem som forklaring bak det svake kvartalsresultatet, skriver CNBC.

Elektronikkprodusenter gikk av skaftet for å sikre seg microchipper under pandemien, som det tidvis var stor mangel av, men de samme selskapene sliter nå med ketchupeffekt og fulle varelagre etter at forbrukerne i større grad har snørt igjen pengesekken.

Selv etterspørselen etter komponenter til maskinvare brukt til trening av KI-modeller er ikke nok til å oppveie dette.

Det har videre indusert et fall i prisene for mikrochiper, og TSMC ser nå for seg at omsetningen i hele 2023 vil være ti prosent lavere enn i fjor, i stedet for fem prosent lavere slik spådommen lød for tre måneder siden.

TSMC-aksjer notert ved New York Stock Exchange falt 4,9 prosent etter tallslippet.

