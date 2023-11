Artikkelen fortsetter under annonsen

Telenor selger satellittselskapet Telenor Satellite til statseide Space Norway, fremgår det av en børsmelding torsdag.

Telenor Satellite er en europeisk satellittoperatør som betjener markedene i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika med kringkastings- og datatjenester. Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Stortinget.

I transaksjonen blir Telenor Satellite verdsatt til 2,36 milliarder kroner, fritt for gjeld og inkludert kontantbeholdning.

«Transaksjonen kommer som et resultat av Telenors strategi for å realisere eiendeler utenfor kjernevirksomhet tilliggende forretningsområdet Telenor Amp, som ble beskrevet på kapitalmarkedsdagen i september 2020. Gjennomføring av transaksjonen forventes i januar 2024», skriver Telenor.

I løpet av de tre første kvartalene av 2023 genererte Telenor Satellite inntekter på 707 millioner kroner, et bruttoresultat (ebitda) på 504 millioner kroner og et driftsresultat på 284 millioner.

– Regjeringen vil foreslå for Stortinget at Space Norway tilføres kapital for å finansiere kjøpet av Telenor Satellite. Oppkjøpet vil bidra til at vi får en stor, norsk satellittoperatør som, sammen med en norsk romnæring i vekst, kan styrke Norge som romnasjon. Samtidig sikrer oppkjøpet at Norge, i en tid med økende geopolitisk uro, har kontroll over satellitter som kritiske samfunnsfunksjoner er avhengige av og som er strategisk viktige for Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

