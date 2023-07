Artikkelen fortsetter under annonsen

I andre kvartal i år omsatte Tesla for 24,9 milliarder dollar, og leverte et resultat før skatt på 2,4 milliarder dollar.

Dermed slo Tesla analytikernes omsetningsestimat på 24,5 milliarder dollar, men bommet på bunnlinjen. Der ventet et gjennomsnitt innhentet av Bloomberg at elbilprodusenten skulle levere et resultat før skatt nær tre milliarder dollar.

«Vi er begeistret over å kunne oppnå slike resultater, gitt det makroøkonomiske klimaet vi befinner oss i,» heter det i kvartalsrapporten.

Ser på marginene

Selskapets bruttomargin endte på 18,2 prosent, noe lavere enn analytikerestimatet på 18,8 prosent.

Tesla omtaler marginene som sunne i rapporten.

«Dette skyldes vårt pågående arbeid med å kutte kostnader, vellykket økt produksjon i Berlin og Texas, og den sterke prestasjonen til energi og tjenester og andre forretningssegmenter,» heter det.

«Investorene vil sannsynligvis fokusere på hvilken effekt priskuttene har på marginene,» skrev Bank of America-analytiker John Murphy i et notat tidligere i juli, gjengitt av CNBC.

Selskapet varslet at det vil senke prisene på en rekke modeller i januar, og har fortsatt å justere prisene siden da. Ved forrige kvartalsrapport var marginene nær halvert.

Investorene har gitt Tesla et kraftig løft den siste tiden, men ikke i dag. Aksjen falt svakt på børsen i New York før handelen stengte og resultatene ble lagt frem torsdag. Og fallet fortsatte i etterhandelen, med aksjen ned nye 0,7 prosent drøye 20 minutter etter slippet.

Cybertruck under produksjon

Med bare fire bilmodeller har Tesla en relativt begrenset portefølje, sammenlignet med andre aktører. Tidligere i juli publiserte Musk et bilde av Teslas såkalte Cybertruck, som ble varslet i 2019 og har vært gjenstand for flere forsinkelser.

Just drove Cybertruck around Austin! pic.twitter.com/QN19Agqa7R — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2023

Det ble presentert en rekke nye bilder av den elektriske firehjulstrekkeren i onsdagens rapport, og det gikk frem at levering av bilen i år går etter planen. Bilene produseres på anlegget i Texas, og tidlige utgaver skal være under produksjon.

«Dette er kanskje det mest unike bil-produktet på flere årtier,» skriver Tesla i rapporten.

Tesla-sjefen har for øvrig ikke ligget på latsiden i livet utenfor elbilprodusenten. I tillegg til Twitter, og en stadig eskalerende feide med Facebook-sjef Mark Zuckerberg, lanserte han nettopp et nytt kunstig intelligens-selskap kalt XAI. Dette skal gå i strupen på OpenAI, som står bak Chat GPT, og føyer seg inn i en lang rekke selskaper startet av Musk, blant annet innen romferd, tunnelboring og nevroteknologi.

