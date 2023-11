Artikkelen fortsetter under annonsen

Pante- og sorteringsselskapet Tomra led sitt verste børsfall på 20 år etter det la frem tredjekvartalstall for snart tre uker siden. Aksjen dunket ned godt over 22 prosent og bunnet ut enda mer få dager senere. Nå har investor Nicolay Grove lastet opp.

Hvorfor?

Han tror den norske pantesuksessen blir kjøpt opp.

– Dessverre

– Jeg tror dessverre Tomra blir kjøpt opp av en internasjonal aktør om ikke altfor lenge. Nå er aksjen såpass lavt priset og de har masse patenter. Norske kroner er nå så billige at man ser en del oppkjøp av norske selskaper allerede, sier Grove.

I fjor ble et lite knippe selskaper kjøpt av børs av utenlandske aktører. I år har teknologiselskapet Meltwater blitt snappet opp av oppkjøpsfond. Nylig ble det varslet bud på Q-Free og Self Storage Group. Kahoot har lenge vært i spill etter at en Goldman Sachs-ledet friergruppe har lagt inn bud. I Adevinta-aksjen har det den siste drøye måneden vært store bevegelser etter at et mulig bud ble kjent før det igjen ble revurdert. Adevinta er Børsens sjette største selskap.

Grove sier han er inne med 50.000 aksjer i Tomra med en snittpris på 85 kroner aksjen. Det tilsvarer aksjekjøp for rundt 4,2 millioner kroner. I dag står kursen i 92 kroner og han tror ikke et eventuelt bud på selskapet vil ligge under 120 kroner.

Tomra er Børsens 26. største selskap med en markedsverdi på 27 milliarder kroner.

Man skal et godt stykke ned på eierlisten før man finner norske privatinvestorer. Aksjonærbasen består for det meste av store norske og internasjonale fond og pensjonskasser. Største eier er det svenske investeringsselskapet Investment AB Latour.

Tomra Systems asa, resultat per 3. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 10633 8711 22,1 % Driftsresultat (ebit) 999 987 1,2 % Resultat før skatt 860 935 -8%

Tror ikke på det

Analytiker Kari Eide Hartvedt i Pareto Securities sliter med å se at Tomra skulle bli kjøpt opp.

– Tomra er eksponert for et marked som skal ha sterk underliggende vekst frem mot 2030, men den handler fremdeles på nærmere 30 ganger PE på 2023 og 2024-estimater, så høye vekstforventninger er priset inn på dagens nivå. For at et oppkjøp skulle være aktuelt vil jeg anta at prisen må svekke seg ytterligere, sier hun.

Paretos Kari Eide Hartvedt er blant flere aksjeanalytikere som følger tett med på utviklingen i Tomra. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

PE står for price/earnings, eller pris/fortjeneste på norsk. Det er et tall som ofte brukes når en skal verdsette et selskap. Det måler prisen på aksjen i forhold til årsresultatet.

Bare i år har Tomra-aksjen falt mer enn 40 prosent.

Ned fra historiske nivåer

Hartvedt sier prisen har kommet ned fra historisk nivåer, men at disse var inflaterte under «cleantech»-boomen i kjølvannet av nullrenteregimet, kombinert med at det ikke var mange alternativer innen store, grønne, likvide aksjer.

– Det å bruke bakspeilet for å si noe om prisingen når verden rundt har endret seg, gir ikke nødvendigvis et riktig svar, sier hun.

Analytikeren peker videre på at det av konkurransehensyn vil være utfordrende å slå Tomra sammen med en konkurrent fordi Tomra er desidert størst i sitt univers og i de markedene selskapet er eksponert for.

– Hva blir det mest avgjørende for Tomra fremover?



– Det mest avgjørende er at nye markeder faktisk innfører panting, der har vi sett utsettelser gang på gang, nylig eksemplifisert i Frankrike og Skottland. Innføring av pant har vist seg å være langdryge prosesser. Når land ruller ut pantesystemer, særlig i Europa, USA og deler av Australia, har Tomra som regel tatt mye av markedet. Så må de få «foods»-segmentet til å bli lønnsomt igjen og lykkes med kostnadsreduksjonsprogrammet, sier Hartvedt.

Hun og Pareto har et kursmål på 90 kroner aksjen og en hold-anbefaling på Tomra. Tirsdag står aksjen i rundt 92 kroner.