Øyvind L. Vesterdal går av som administrerende direktør i solselskapet Norsk Solar i dag, 16. mai, ifølge en melding fra selskapet. Torbjørn Elliot Kirkeby-Garstad tar over som toppsjef samme dag.

Vesterdal var med å starte Norsk Solar og er selskapets tredje største aksjonær. Han har vært administrerende direktør siden etableringen av selskapet. Nå har han valgt å gå av i det selskapet forbereder seg for sin «neste fase med vekst». Vesterdal kommer til å forbli i en rådgivende rolle frem til slutten av august for å bistå med sjefsovergangen.

Hittil i år har aksjekursen til Norsk Solar falt 36 prosent. Siden selskapet ble børsnotert i våren 2021 har aksjekursen falt mer enn 70 prosent.