Stemningen har altså vært den samme som på børsene nedover i Europa, negativ, men fallet på Oslo Børs er noe kraftigere: ved børsstenging var hovedindeksen ned 1,2 prosent.

Bak fallet for hovedindeksen har flere av de større selskapene falt kraftig:

Panteselskapet Tomra falt eksempelvis 6,7 prosent etter melding om et omfattende dataangrep mandag formiddag. Solkraftselskapet Scatec falt rundt 5,3 prosent, mens Nordic Semiconductor falt 3,5 prosent.

Flere oppdrettsselskaper falt også markert, med Salmar og Mowi ned henholdsvis 4,4 og 1,9 prosent. I samme gate falt Bakkafrost over 14 prosent etter å ha sendt ut et resultatvarsel før Børsen åpnet.

De to store bilfrakterne Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen falt henholdsvis 6,9 og 5,1 prosent.

Oljeprisen falt rundt halvannen prosent i morgentimene, men store deler er hentet inn gjennom dagen. Ved børsstenging i Oslo har spotprisen på brentolje falt rundt 0,5 prosent, mens de største olje- og gasselskapene har falt fra 0,2 til 0,9 prosent.