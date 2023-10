Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisen for en aksje blir 46 dollar, melder amerikanske medier. Det betyr at selskapet totalt er verdt 8,64 milliarder dollar, eller rundt 93 milliarder kroner.

Selskapet har produsert sandaler, tøfler og sko i 249 år og var i familiens eie frem til i 2021. Skoene med korksåler ble utviklet av Karl Birkenstock i 1963 og ble presentert som treningssandaler for å fremme en naturlig gange.

Birkenstock ble tidligere sett på som en litt kjedelig antitese til de etablerte motehusene. De er imidlertid svært populære hos sine tilhengere og er de siste årene blitt mer og mer trendy. Sandalene fikk også drahjelp av å være del av storfilmen «Barbie».

Det var i sommer det ble kjent at den tyske skogiganten vurderte børsnotering, da ble verdsettelsen antatt å være på seks milliarder dollar.

Blant de dominerende eierne i Birkenstock er private equity-fondet L Catterton som har luksuskonsernet LVMH i ryggen. Da de kjøpte seg opp for to år siden var det basert på en verdsettelse på 4,9 milliarder dollar.