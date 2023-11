Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag forrige uke sendte Oslo Børs ut en melding der det ble informert om at den hadde truffet et vedtak om å stryke Univid-aksjen. Selskapet, tidligere kjent som Intex Resources, Element og DLTX, tilfredsstilte ikke lenger kravene for notering, het det i meldingen.

To dager senere, søndag kveld, kom motsvaret der Univid varslet en anke av vedtaket. Det mente at Børsen hadde gjort feil i vurderingen og hevdet blant annet å ha fått manglende informasjon underveis av Oslo Børs. Det ble også vist til en mulig transaksjon som ifølge selskapet ville gjort at det oppfylte noteringskrav.

Onsdag formiddag har Oslo Børs publisert den fullstendige begrunnelsen for vedtaket om stryking av aksjen. Der får Univid så hatten passer.

«På bakgrunn av at Selskapet ikke oppfyller flere av de vesentlige opptaksvilkårene, herunder krav til markedsverdi, virksomhet antall aksjonærer, samt de øvrige forhold av betydning under «allmenn interesse», er Oslo Børs av den oppfatning at Selskapet ikke er egnet for videre notering», skriver Børsen.

Ble advart

I helgens melding om vedtaket om stryking av aksjen viste Børsen til en transaksjon som fant sted i april. Selskapet, som da het DLTX, meldte at det hadde inngått en avtale om å selge alle utenlandske datterselskaper og eierandelen i Filecoin-partnerskapene Storify og Helix. Det var dette som var kjernevirksomheten etter navnebyttet fra Element.

– Salget av selskapets blokkjedeselskaper representerer en strategiendring og er i tråd med vårt mål om å bedre den finansielle posisjonen, uttalte direktør Roger Lund den gangen.

I redegjørelsen publisert onsdag skriver Børsen at det da informerte selskapet om at det var nødvendig med en en «full opptaksprosess så fort sitasjonen ble klarlagt» og at det ville bli vurdert «iverksettelse av strykningsprosess dersom planlagt virksomhet videre ikke er ytterligere klarlagt innen 1. september, og/eller dersom selskapet ved planlagt virksomhet videre ikke oppfyller vilkårene for videre notering».

Ifølge redegjørelsen ba selskapet om utsatt frist den 22. august, hvor det ble vist til at «videre virksomhet ikke er ytterligere konkretisert grunnet kort tidsfrist, sommerferie og urolige tider i transaksjonsmarkedet». Børsen ba deretter om ytterligere informasjon den 14. september, noe den fikk svar på 5. oktober.

I sine anførsler har Univid vist til at det er legitimt og akseptabelt at selskaper avhender virksomheter og går gjennom strategiforandringer. Videre vises det til at selskapet har gjort dette i flere omganger tidligere og at det siden mai i år har vært i seriøse diskusjoner med seks mulige interessenter om en virksomhetssammenslåing.

«Strykning vil medføre en vesentlig ulempe for Selskapets aksjeeiere, og at denne ulempen er mer kvalifisert enn de alminnelige konsekvenser og ulemper ved strykning av et børsnotert selskap da strykning vil innebære at mulighetene for videre virksomhet vesentlig svekkes, og Selskapet vil måtte avvikles», anføres det.

Totalslakt

Oslo Børs er ikke spesielt imponert over Univids argumenter.

Børsen bemerker seg at kravet om «allmenn interesse» ikke er oppfylt, og at det i tillegg foreligger «svært begrenset informasjon om planlagt virksomhet», noe som gjør at det ikke kan slås fast at disse kravene vil kunne bli oppfylt i fremtiden.

Børsen viser videre til at det etter transaksjonen i april har vært begrenset handel i selskapets aksjer.

Til Univids argument at det har gjennomført flere strategiendringer ved tidligere anledninger, skriver Oslo Børs at dette ikke nødvendigvis taler selskapets sak for videre notering.

«Oslo Børs er av den oppfatning at slike gjentatte endringer i strategi og virksomhet heller strider med formålet med verdipapirhandelloven paragraf 1 om å legge til rette for «sikker, ordnet og effektiv handel […] og å sikre investorbeskyttelse», fremfor å tale for at Selskapets notering skal videreføres», heter det i redegjørelsen.

Børsen fortsetter med å gi selskapet stryk for håndteringen av informasjonen knyttet til salg og endring av virksomheten. Det vises til et brev sendt til selskapet i slutten av november, fra Oslo Børs' markedsovervåkningsavdeling.

Det bemerkes at selv om Univid fikk fortsette som børsnotert selskap etter disse hendelsene, så taler dette for at aksjen bør strykes.

«I vårt brev av 24. august 2023 knyttes det kommentarer til 1) at børsmeldinger ikke er transparente og inneholdt formuleringer som lett kan misforstås, samt at vesentlig informasjon er utelatt, 2) vurdering av om forhold utgjør innsideinformasjon, samt manglende dokumentasjon på vurderinger knyttet til innsideinformasjon, og at 3) Selskapet ikke synes å ha hatt tilstrekkelige kontrollrutiner internt med hensyn til finansiell rapportering og informasjonshåndtering», skriver Børsen.

Manglende kunnskap hos ledelsen

I forlengelse av kritikken rettet mot selskapets informasjonshåndtering skriver Oslo Børs at brevet datert 24. august «leses dithen at det foreligger klare svakheter ved rutiner og/eller kompetanse for ledelse og/eller styre, eventuelt manglende ressurser til å overholde slike forpliktelser».

Børsen legger ikke skjul på at den er svært lite imponert over den jobben som ledelsen i selskapet har gjort og at det er tvil om selskapet har tilstrekkelig kompetanse og rutiner.

«Det må være en grunnleggende forutsetning at regnskapsavdelingen i et børsnotert selskap har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse med hensyn til finansiell rapportering», heter det.

Det vises videre til at krav om markedsverdi og minste kursverdi, egenkapital og likviditet og spredning og antall aksjonærer i det store og hele ikke er oppfylt. Børsen mener videre det ikke vil innebære vesentlige ulemper ved stryking av aksjen for aksjonærene, ettersom verdiene er såpass små.

«Oslo Børs mener at hensynet til markedets integritet må tillegges avgjørende betydning, sammen med det faktum at opptaksvilkårene ikke er oppfylt», heter det.

