Etter flere dager med diskusjoner er politikerne i USA ennå ikke blitt enige om å heve nasjonens gjeldstak på svimlende 31.400 milliarder dollar. Gjeldstaket ble nådd allerede i januar og staten er derfor begynt å tappe av sine kontantreserver.

President Joe Biden sier han tirsdag regner med å møte ledere for Kongressen for å diskutere gjeldstaket. Republikanerne har stått hardnakket fast på at de vil ha kraftige kutt i offentlige utgifter før de går med på å øke statens låneramme. Men tiden begynner å renne ut. Om de ikke blir enige innen måneden er omme kan kassen gå tom.

Da vil i så fall USA, verdens største økonomi, for første gang havne i mislighold.

Sjefstrateg Christian Lie i Formue legger ingenting i mellom når han beskriver de potensielle konsekvensene.

– Gjeldstaket er et presserende tema som må løses i løpet av bare noen uker. Hvis ikke risikerer vi en gedigen katastrofe for finansmarkedet og amerikansk økonomi, sier han.

Tror ikke det skjer

– Hvis staten går tom for penger vil man i første omgang måtte stenge ned en del offentlige institusjoner, og offentlige ansatte vil risikere å gå uten lønn. Det vil i seg selv øke resesjonsfaren i den situasjonen amerikansk økonomi er i i dag, sier Lie, før han tar for seg finansmarkedene:

– Amerikanske statsobligasjoner er fundamentet for store deler av det finansielle systemet. Det er fundamentet for prisfastsettelsen av en lang rekke verdipapirer. Hvis de misligholder gjelden vil det skape ekstrem turbulens og usikkerhet i finansmarkedene, sier sjefstrategen.

Lie er langt fra den eneste som har påpekt risikoene. Tidligere denne måneden advarte USAs finansminister Janet Yellen mot katastrofe for USA og verdens finanser om ikke gjeldstaket heves innen 1. juni.

Sjefstrateg Lie tror imidlertid ikke man havner i en situasjon der gjelden misligholdes.

– Når alt kommer til alt er det ingen, hverken republikanere eller demokrater, som ønsker å bli sittende igjen med skylden for at amerikansk økonomi kommer i en ekstrem situasjon.

USA-børsene endte opp

De amerikanske børsene åpnet uken litt opp, og alle de tre ledende børsindeksene steg på en ellers meget rolig børsdag:

Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,66 prosent.

Industriindeksen Dow Jones endte opp 0,15 prosent.

Den brede samleindeksen S&P 500 endte opp 0,30 prosent.

Lie mener vi allerede denne uken kan vente oss utslag i aksjemarkedene dersom politikerne i USA ikke snart blir enige.

– Hvis det nå kommer nyheter om at man ikke kommer noen vei, tror jeg det vil utløse negative reaksjoner i finansmarkedene. Da vil vi kunne se det i aksjemarkedet og i kreditt- og obligasjonsmarkedene. Vi har allerede sett det i markedet for korte statsobligasjoner og i CDS-markedet, sier han.

Credit default swaps (CDS) er finansielle instrumenter som lar investorer sikre statsobligasjoner mot mislighold.

– Prisen for å forsikre seg mot amerikansk statsmislighold har nylig vært på rekordhøye nivåer, sier Lie.