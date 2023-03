Artikkelen fortsetter under annonsen

Oppdatert info fredag kl 1820: Fredag like før klokken 18 norsk tid ble det kjent at føderale myndigheter i USA tar kontroll over Silicon Valley Bank og har stengt banken. Les mer om den siste utviklingen her. Innholdet i saken nedenfor ble publisert tidligere fredag.

Det var tilløp til panikk på Wall Street torsdag, da de fire største børsnoterte bankene fikk barbert vekk 52,4 milliarder dollar i samlet markedsverdi gjennom handelsdagen.

De kraftige kursfallene kom i etterkant av et børsstup på 60 prosent for den California-baserte nisjebanken Silicon Valley Bank (SVB), og nyheten om en hastepreget kapitalinnhenting. Bloomberg skrev torsdag at Peter Thiels Founders Fund og en rekke andre venture-selskaper har bedt sine porteføljeselskaper om å flytte midler ut av SBV.

– Det minner om et typisk «bank run», sier forvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management.

Fredag ettermiddag norsk tid meldte amerikanske CNBC at SVB har hyret inn rådgivere for et salg av banken, og viste til kilder som sier at selskapet ikke har lykkes med å hente penger.

Det hele begynte da banken sent onsdag kveld meldte at det hadde realisert et tap på 1,8 milliarder dollar på salg av statsobligasjoner og boligkreditt.

Bakgrunnen var et relativt plutselig likviditetsbehov som følge av fallende innskudd fra kunder og plutselige uttak.

SVBs kundeportefølje består av en rekke tek- og oppstartsselskaper, som nærmest fikk penger kastet etter seg av venture-fond mens rentene var lave gjennom 2010-tallet. Disse pengene har selskapene puttet inn hos SVB, som igjen investerte dem i blant annet lange, amerikanske statsobligasjoner med fast rente.

Det er en strategi som er helt fin når rentene er lave. Men i takt med Feds aggressive renteøkninger i møte med den høye inflasjonen, har også markedsrentene skutt til værs. Det betyr at lange obligasjoner som normalt blir sett på som «risikofrie» faller i verdi når dagens rente stiger over nivået på bankens inngangskurser.

Selskapene i bankens portefølje har på sin side måttet konstatere kraftig økte lånekostnader på toppen av en generell kraftig prisvekst, noe som har ført til høyere pengebruk og færre innskudd til SVB.

Silicon Valley Bank er rettet mot tek- og oppstartsselskaper. (Foto: David Paul Morris/Bloomberg) Mer...

– Jeg tror det aldri har skjedd før at det er blitt et «bank run» på en bank som aldri har tapt penger på utlån. Vanligvis er det det man ser og så et kapitalbehov, men det skjedde ikke nå, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Et «bank run» er når flere kunder tar ut innskudd på kort tid, gjerne på bakgrunn av en bekymring for bankens finansielle posisjon.

Både Næss i Nordea og Vie Sundal i Borea trekker frem kollapsen av Silvergate denne uken, en bank med eksponering mot krypto.

– Det er ikke samme grunn, men det henger sammen. SVB hadde ikke den samme krypto-eksponeringen, men man så hva som skjedde med Silvergate og fryktet hva som kunne skje. Da kundene begynte å ta ut penger var det hele i gang, sier Næss.

Blødde over

Senere onsdag ble det klart at SVB hadde gått i gang med en kapitalinnhenting på 2,25 milliarder dollar for å «rydde opp i kapitalsituasjonen» i banken.

Det ble samtidig varslet en ventet kraftig nedgang i bankens netto renteinntekter for året.

– Selv om tilskudd fra venturefondene er i tråd med våre forventninger, har «cash burn» hos våre kunder vært høy og økende gjennom februar. Det har ført til færre innskudd enn vi regnet med, uttalte SVBs konsernsjef Greg Becker onsdag. Han ba markedet innstendig om å «forholde seg rolig og ikke få panikk».

Reaksjonen på Wall Street torsdag var imidlertid ikke til å ta feil av.

Fasit ble til slutt et fall på 60 prosent for SVBs New York-noterte aksjer, det største intradag-fallet noensinne. 9,6 milliarder dollar av bankens markedsverdi ble borte.

Det enorme kursfallet for SVB smittet også etter hvert over i den brede finanssektoren på Wall Street, der de fire store – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup og Wells Fargo – alle falt kraftig. Fredag har det smittet over på det europeiske markedet, der blant annet Deutsche Bank, HSBC og Santander alle er ned over fire prosent.

I etterkant av SBVs milliardtap på lange statsobligasjoner mente markedet altså at det åpenbart var behov for å stille spørsmålet om også andre banker kan være utsatt for store, urealiserte tap på rentepapirer.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. (Foto: Eivind Senneset) Mer...

Annerledes i Norge

Vie Sundal i Borea har bitt seg merke i smitteeffektene på børskursene til andre banker. Her hjemme faller DNB to prosent på Oslo Børs, mens Nordea er ned nesten tre prosent på Stockholm-børsen.

– Situasjonen her er helt annerledes. For det første har det vært en viss balanse mellom innskudd og utlån, og bankene har ikke sittet med enorme plasseringer i markedet, sier forvalteren.

Han utdyper:

– Typisk vil norske banker plassere likviditet i lavrenterisikopapirer med flytende rente. I all hovedsak bokføres verdiendringer på likviditetsporteføljen fra kvartal til kvartal, slik at det ikke er store skjulte verditap på porteføljene, slik som er tilfellet for SVB.

Les også: Arveoppgjøret

Hverken Vie Sundal eller Næss tror Silvergate-kollapsen og SVB-krisen er starten på noe større, og minner om at begge to er nisjebanker.

– Det blir spennende å se om dette er noe kortvarig som kun er knyttet til Silvergate og SVB, eller om det er en frykt som varer i noen uker. Hvis det blir snakk om manglende tillit til finanssystemet og flere banker opplever «runs», så tror jeg myndighetene vil komme med tiltak for å støtte opp om sektoren, sier Vie Sundal.

Bankfallet kom også bare dagen etter at tilsynsorganet Federal Deposit Insurance Corporation slapp tall som viste at amerikanske banker sitter på rundt 620 milliarder dollar i urealiserte tap på sine porteføljer.

SBV-aksjen falt over 40 prosent i førhandelen fredag.