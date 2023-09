Artikkelen fortsetter under annonsen

På starten av en hektisk uke på nøkkeltall-fronten endte det slik for de ledende indeksene på Wall Street mandag kveld norsk tid:

Nasdaq steg 1,1 prosent.

Dow Jones steg 0,2 prosent.

S&P 500 steg 0,6 prosent.

På menyen denne uken er inflasjonstall for august på onsdag, etterfulgt av detaljhandel- og PPI-tall på torsdag noen av høydepunktene. Dette blir de siste datapunktene for Federal Reserve, som legger frem sin neste rentebeskjed onsdag neste uke.

I markedet prises det nesten fullt inn at renten blir holdt i ro i intervallet 5,25 til 5,5 prosent.

Samtidig holder både korte og lange amerikanske statsrenter seg på høye nivåer. Toårsrenten er på like under frem prosent og dermed bare noen basispoeng unna 2023-toppen som kom i mars. Tiåringen ligger på rundt 4,3 prosent, noe som er det høyeste nivået siden 2007.

Flere ganger overtegnet

Samtidig nærmer også det som er ventet å bli årets største børsnotering seg med stormskritt. Den Storbritannia-baserte, Softbank-eide chip-produsenten Arm har den siste uken sondert markedet for investorer det skal ta med seg når selskapet noteres på New York-børsen.

Ifølge ikke-navngitte kilder Financial Times har snakket med er noteringen blitt mer enn fem ganger overtegnet, noe som har ført til at tegningsperioden nå er forkortet med én dag, til tirsdag. Prisingen er ventet å bli ferdigstilt onsdag, og kan lande i toppsjiktet på opptil 51 dollar per stykk.

Det vil i så fall verdsette selskapet til rundt 50 milliarder dollar.

Med seg som strategiske investorer, eller hjørnesteinsinvestorer som de kalles i bransjen, har selskapet fått med seg en skokk av sine største kunder: Apple, Google, Nvidia, Intel og TSMC er blant de som har indikert at de planlegger å kjøpe aksjer for opptil 735 millioner dollar.

Etter noteringen vil Softbank fortsatt eie 90 prosent av selskapet. (Foto: Dado Ruvic/Reuters/NTB) Mer...

JPMorgan: Laveste resesjonsodds på halvannet år

Helt siden inflasjonen begynte å skyte fart og markedsrentene for alvor begynte klatre tilbake på vårparten i fjor, har det vært snakket om resesjon mer eller mindre jevnt og trutt. Det at rentebanen inverterte, et klassisk resesjonssignal, ble som bensin på bålet.

De markedsaktørene som i større eller mindre grad har trodd resesjon ville ende opp som utfallet av den amerikanske sentralbanken kraftige renteøkning, plasserte pengene sine deretter.

«Recession bets», som Bloomberg kaller det, gikk virkelig skjøt virkelig fart i statsobligasjonsmarkedet. Og gjennom plasseringer i selskapene som inngår i S&P 500, de 500 største selskapene i USA, priset markedsaktørene i oktober i fjor inn 98 prosents sannsynlighet for resesjon, ifølge en analyse fra JPMorgan&Chase.

Nå er resesjonskortene langt på vei kastet. Samlet sett er prisingen av resesjon i USA nå den laveste siden april 2022, med 22 prosents sannsynlighet for resesjon priset inn i S&P 500.

Mindre offensive

Dette etter at amerikansk økonomi de siste månedene har vist seg å tåle den kraftige renteoppgangen forbausende godt – samtidig som inflasjonen faller mot mer komfortable nivåer.

Det igjen kan medføre at markedene blir mer sårbare for nye, økonomiske nøkkeltall, skriver Bloomberg.

Skulle det komme isolert sett gode nyheter, som at arbeidsmarkedet fortsetter å holde seg sterkt, eller bedriftene melder om høy etterspørsel, vil det kunne bety at Fed må heve renten mer – som kan sende aksjer nedover.

For enkelte investorer er rett og slett gode, økonomiske nøkkeltall et negativt scenario.

– Jeg er redd de positive økonomiske dataene vi får om dagen vil sørge for at inflasjonspresset fortsetter å boble under overflaten, sa Marija Veitmane, seniorstrateg hos State Street Global Markets, til nyhetsbyrået.

– Det vil holde Fed og andre sentralbanker fra å kutte rentene, som etter hvert vil knekke økonomiene, la hun til.

Markedsaktørene er samtidig blitt mindre offensive i troen på hvor kraftig Fed blir nødt til å kutte renten i møte med en økonomisk nedtur. Ved inngangen til 2023 priset markedsaktørene inn at renten ville bli satt ned 1,5 prosentpoeng i 2024, mens dette nå er redusert til omkring ett prosentpoeng.

I tillegg har rentekurven i USA nå blitt noe mindre invertert. Det at rentekurven inverterer betyr at kortsiktige renter blir høyere enn langsiktige, og fenomenet har sammenfalt med hver eneste resesjon de siste 50 årene.

– Jeg tror markedene vil være skeptiske til resesjoner helt frem til de ser dem i hvitøyet, sa James Rossiter, sjef for global makro hos TD Securities.

Selv tror han det kommer en nedtur tidlig i 2024, men legger til at «for mange ganger det siste året har folk som meg ropt ulv, ulv i resesjonsprognoser, bare for å se at det går bedre med verden enn fryktet».

