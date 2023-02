Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter kraftig nedgang for alle de tre nøkkelindeksene på New York-børsen tirsdag, så det slik ut ved stengetid onsdag:

Dow Jones falt 0,25 prosent.

S&P 500 falt 0,15 prosent.

Nasdaq steg 0,13 prosent.

Wall Street hadde i går sin dårligste dag siden desember, og teknologiindeksen Nasdaq var stengte ned 2,5 prosent.

Teknologiselskapet Intel, kjent for sin produksjon av mikroprosessorer, kunngjorde onsdag at de skal redusere kvartalsutbyttet sitt med 65 prosent. Utbyttet blir med dette redusert fra 36,5 cent per aksje til 12,5 cent per aksje. Nyheten kom bare uker etter at selskapet kunngjorde at de skulle gjøre drastiske kostnadskutt. Aksjen falt 2,26 prosent onsdag, og er ned nesten 60 prosent siden toppnivået i 2021.

Markedets renteforventninger har steget til nye høyder de siste dagene, idet økonomiske nøkkeltall på begge sider av Atlanteren fortsetter å overraske på oppsiden – og skaper frykt blant investorene for enda skarpere lut fra Federal Reserve og andre sentralbanker.

Aktiviteten i eurosonen styrket seg videre i februar, viste nye pmi-tall tirsdag, blant annet med en klar oppgang i tjenestesektoren. Parallelt kom overraskede gode pmi-tall fra Storbritannia.

Venter tre nye Fed-hevinger

Fra før har økonomer latt seg forbløffe over hvor stramt arbeidsmarkedet holder seg, og kanskje særlig i USA. Hittil i år har jobbveksten der vært så sterk at enkelte har vanskeligheter med å tro på tallenes tale.

– Det er nærmest ingenting som trekker ned renteforventningene. Alt trekker opp, oppsummerte seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken overfor DN tidligere onsdag.



De lange rentene har steget både i Europa og USA, mens aksjemarkedene har falt tilbake. Tirsdag falt S&P 500-indeksen med 2,0 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 2,5 prosent.

– Markedene tar nå høyde for en enda høyere rentetopp fra sentralbankene, forklarer seniorøkonom Knut A. Magnussen i en rapport fra DNB Markets onsdag.

I USA priser markedene nå inn tre ytterligere rentehevinger på et kvart prosentpoeng hver.

Nytt referat

USAs sentralbank Federal Reserve slapp onsdag kveld norsk tid referatet fra rentemøtet den hadde for knappe tre uker siden, der styringsrenten ble satt opp med 0,25 prosentpoeng, til intervallet mellom 4,5 og 4,75 prosent.

I referatet skriver Fed at det fortsatt er behov for å holde styringsrenten høy for å få prisveksten ned mot målet på to prosent.

«Det vil være nødvendig å opprettholde en restriktiv pengepolitikk frem til det er tydelige bevis på at inflasjonen er på en klar nedadgående trend. Dette vil sannsynligvis ta tid», het det i referatet.

«Det vil være nødvendig å opprettholde en restriktiv pengepolitikk frem til det er tydelige bevis på at inflasjonen er på en klar nedadgående trend. Dette vil sannsynligvis ta tid», het det i referatet.

I referatet gikk det frem at «nesten alle» medlemmene i den pengepolitiske komiteen var enige i den siste økningen på 0,25 prosentpoeng, men at noen samtidig ønsket eller kunne støttet en økning på 0,5 prosentpoeng.