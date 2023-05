Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik ser det ut i tidlig handel på Wall Street på ukens nest siste handelsdag:

Nasdaq faller 0,2 prosent.

Dow Jones faller én prosent.

S&P 500 faller 0,4 prosent.

Alle de tre ledende indeksene er i pluss for uken, med Nasdaq i spissen. Den teknologidominerte indeksen har steget 2,8 prosent så langt, blant annet trukket opp av lavere-enn-ventede inflasjonstall for april som ble sluppet onsdag.

De viste en årlig prisvekst på 4,9 prosent i forrige måned, et lite hakk under årstakten på fem prosent blank i mars. Kjerneinflasjonen dempet seg også fra måneden før.

Renten på amerikanske statsobligasjoner med løpetid på to og ti år har falt gjennom torsdagen og ligger på henholdsvis 3,81 prosent og 3,35 prosent.

Skuffet igjen

Disney faller syv prosent fra start torsdag etter å ha sluppet tall for sitt regnskapsmessige andre kvartal etter børsslutt onsdag kveld norsk tid.

Selv om inntektene og resultatet kom inn omtrent som ventet skuffet underholdningsgiganten nok en gang med abonnementstall for strømmetjenestene med flaggskipet Disney Pluss i spissen. Ved utgangen av kvartalet hadde strømmetjenesten 157,8 millioner betalende abonnenter, ned fra 161,8 millioner ved utgangen av foregående kvartal og ytterligere ned fra 164,2 millioner kvartalet før det igjen.

Likevel sørget økte abonnementspriser for at tapet for strømmetjenestene ble redusert til 700 millioner dollar.

Disney hadde inntekter på 21,8 milliarder dollar i kvartalet og fikk et resultat per aksje på 93 cent. Netto inntekter endte på 1,49 milliarder dollar.

Renteheving i Storbritannia

Som ventet hevet Bank of England styringsrenten med 0,25 prosentpoeng tidligere torsdag ettermiddag.

Styringsrenten hos britene ligger dermed på 4,5 prosent.

Før dagens økning hadde BOE hevet renten elleve ganger siden syklusen begynte i desember 2021, i kampen mot den stadig høye inflasjonen som rammer landet. I mars var den årlige prisveksten på 10,1 prosent og har holdt seg tosifret helt siden august i fjor.

I en uttalelse i forbindelse med rentebeskjeden ha sentralbanken uttrykk for at det trengs flere renteøkninger, gitt at inflasjonen stadig er høy. Sentralbanken oppjusterer samtidig bnp-anslaget for britisk økonomi, og venter nå ingen resesjon for Storbritannia.

– Kommer det tegn på mer vedvarende prispress, er det nødvendig med ytterligere pengepolitisk innstramning, het det i en uttalelse.

Blant de ledende indeksene i Europa var det stort sett nedgang torsdag ettermiddag, med FTSE 100-indeksen som ledet an med et fall på rett over én prosent.

