Onsdag kveld hadde markedet rettet blikket stivt mot Federal Reserve og Jerome Powell da den amerikanske sentralbanken la frem årets nest siste rentebeslutning klokken 19 norsk tid. På forhånd var det nær fullstendig enighet i markedet om at styringsrenten ville bli holdt i ro, i intervallet 5,25 og 5,5 prosent.

Kjersti Haugland.

– Døren er absolutt fortsatt på gløtt for flere rentehevinger fremover, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

I markedet prises det fortsatt inn 40 prosent sjanse for en ny renteheving, før toppen er nådd.

Haugland sier det her er særlig to faktorer som trekker i motsatte retninger:

De høye lange rentene borger for en nedkjøling av økonomien, og dermed mindre behov for å sette opp styringsrenten.

Sterk økonomisk vekst kan gjøre at styringstrentene må ytterligere opp, for å temme inflasjonen og hindre overoppheting.

Haugland sier budskapet fra Fed var veldig som ventet.

– Man er egentlig ikke så veldig mye klokere for hva som skjer på neste møte, og om rentetoppen nå er nådd. Pressemeldingen fra Fed peker ikke i noen spesiell retning, sier Haugland.

Neste rentemøte er i desember.

Hun får støtte fra sin kollega

– Veldig som ventet fra Fed, dette. Uendret, og små endringer i ordlyden. De beholder muligheten for ny heving, samtidig som de viser til at oppgangen i lange renter gjør noe av innsteammingsjobben, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Det er andre gang på rad at Powell og rentekomiteen i Fed (Fomc) lar styringsrenten bli værende. Den er stadig på sitt høyeste nivå på 22 år.

Fed opplyser at inflasjonen fortsatt er for høy, men at presset i arbeidsmarkedet har moderert seg noe.

Beslutningen fra Federal Reserve kommer uken etter at Den europeiske sentralbanken (ECB) holdt nøkkelrentene i ro etter ti strake økninger. Norges Bank og Bank of England legger frem sine rentebeslutninger torsdag.

I USA har Powell og andre Fed-topper den siste måneden vært klare på at døren holdes åpen for ytterligere innstramminger. Selv om prisveksten har kommet betydelig ned – den var 3,4 prosent på årsbasis i september, ifølge PCE-tall forrige uke – er det fortsatt en bekymring blant beslutningstagerne om at prispresset fortsatt er vedvarende for visse kategorier.

Samtidig har tall og målinger vist at det er godt fart i amerikansk økonomi, og den har vist seg langt mer motstandsdyktig i møte med den raske renteoppgangen enn først antatt. Arbeidsledigheten er stadig på sitt laveste nivå noensinne, mens forbruket også har holdt seg solid.

Siden sist rentemøte i september har også renten på amerikanske statsobligasjoner fortsatt å stige. Tiårsrenten er opp rundt 70 basispoeng i perioden og ligger i skrivende stund på 4,85 prosent. Toårsrenten har ikke steget like mye, men er stadig over fem prosent.

Optimisme på børsene

Etter at den verste oktober-måneden på tre år ble rundet av tirsdag kveld, starter november 2023 med forsiktig oppgang for de tre nøkkelindeksene på Wall Street onsdag.

Wall Street åpnet forsiktig opp onsdag, og børsene fikk et skikkelig løft de siste par timene etter rentebeskjeden fra Fed:

Nasdaq steg 1,64 prosent.

Dow Jones endte opp 0,67 prosent.

S&P 500 opp 1,05 prosent.

Ellers venter Wall Street på kvartalstall fra Apple etter børsslutt torsdag.