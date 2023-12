Artikkelen fortsetter under annonsen

Nøkkelindeksene på Wall Street snudde opp på ukens nest siste handelsdag, etter at onsdagens opptur hadde forduftet helt ved handelsslutt ut på kvelden. Nå holder markedet pusten før det kommer «nonfarm payrolls»-tall fredag ettermiddag.

Slik så det ut etter børsslutt:

Nasdaq steg 1,4 prosent.

Dow Jones steg 0,2 prosent.

S&P 500 steg 0,8 prosent.

Både Dow Jones og S&P 500 brøt dermed en rekke med nedgang tre dager på rad.

Toårsrenten i USA har kommet noe ned og ligger på rundt 4,59 prosent, mens tiårsrenten har steget forsiktig til 4,15 prosent.

Månedens viktigste tall

Så langt denne uken har det vært avventende stemning i det amerikanske aksjemarkedet samtidig som at det har kommet en stødig strøm med tall for det amerikanske arbeidsmarkedet. Rekken avsluttes som kjent i morgen, når tallene som ofte blir omtalt som månedens viktigste blir lagt frem før handelsstart.

Torsdag viste såkalte «jobless claims», eller antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd, 220.000 personer i forrige uke, et tall som var noe under forventningene.

Onsdag viste arbeidsmarkedstall for privat sektor at det ble skapt 103.000 nye jobber i november, som var en videre avdemping fra de nedjusterte oktober-tallene. Lønnsveksten forrige måned var den laveste på to år.

Rentekutt innen sommeren?

I markedet har man blitt mer og mer sikre på at Federal Reserve og sentralbanksjef vil klare å få til en myk landing for den amerikanske økonomien, der inflasjonen kommer ned uten å bremse veksten fullstendig opp.

Fra en rekke hold er det blitt pekt på en overraskende styrke for den amerikanske økonomien tross kraftig økt styringsrente som igjen betyr økte lånekostnader for både folk og bedrifter.

I markedet har er det nå fullstendig enighet om at det vil komme rentekutt allerede før sommeren. I skrivende stund prises det inn minst ett rentekutt innen starten av mai og to kutt innen juni.

