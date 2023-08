Artikkelen fortsetter under annonsen

Nok en hektisk uke på Wall Street, preget av resultatslipp fra gigantene Amazon og Apple torsdag kveld og arbeidsmarkedstall tidligere fredag, ble rundet av med bred, men forsiktig nedgang for nøkkelindeksene.

Slik så det ut rett etter stengetid:

Nasdaq falt 0,4 prosent og var med det ned 2,9 prosent for uken.

Dow Jones falt 0,4 prosent og endte med en nedgang på 1,2 prosent denne uken.

S&P 500 falt en halv prosent og endte uken ned 2,3 prosent.

Utviklingen på Wall Street kom etter en blandet arbeidsmarkedsrapport en time før åpning. Selv om «månedens viktigste tall», eller nonfarm payrolls, viste lavere vekst enn ventet i juli, falt likevel arbeidsledigheten samtidig som at lønnsveksten steg.

Amazon steg på sin side over åtte prosent etter å ha lagt frem kvartalstall etter stengetid torsdag. Apple falt over fire prosent.

Statsrentene steg tidligere på dagen før de falt tydelig på arbeidsmarkedstallene. Toårsrenten ligger på rundt 4,78 prosent, mens tiårsrenten er på rett over fire prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skylder på shortselger

Icahn Enterprises, selskapet til milliardæren og aktivistinvestoren Carl Icahn, stupte på Wall Street fredag. Det skjedde etter at selskapet slapp resultater for andre kvartal, sammen med en kunngjøring om at utbyttet blir halvert til én dollar per eierandel (depositary unit). Aksjen falt over 20 prosent.

Icahn har vært en av de store investorprofilene på Wall Street de siste tiårene og kontrollerer en rekke selskaper gjennom Icahn Enterprises LP. Han er ansett som en av de store aktivistinvestorene på Wall Street.

Strategien går ut på at han kjøper seg opp til en stor nok eierandel for å kunne legge press på ledelsen til å gjøre endringer han mener vil være til aksjonærenes beste, ofte i betydningen av tilbakebetalinger til eierne. I USA blir han omtalt som en «corporate raider».

Carl Icahn. (Foto: Mark Lennihan) Mer...

Han er muligens mest kjent for oppkjøpet av Trans World Airlines i forrige årtusen og for den famøse krangelen han hadde på direktesendt tv med Bill Ackman om Herbalife i 2013. Ifølge Forbes er han god for ti milliarder dollar.

I andre kvartal meldte Icahn Enterprises om inntekter på 2,5 milliarder dollar og et nettotap på 269 millioner dollar. Tapene ble mer enn doblet fra samme kvartal i fjor.

– Jeg mener utviklingen i andre kvartal viser påvirkningen av shortposisjoner som ble tatt på våre porteføljeselskaper, noe jeg tilskriver den misvisende Hindenburg-rapporten, sa Icahn selv i en pressemelding.

«Sterkt overvurdert»

Det var i starten av mai at Hindeburg i kunngjorde en shortposisjon på Icahn Enterprises.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sammen med kunngjøringen slapp analyseselskapet, som altså vedder på kursfall, en svært kritisk rapport på Icahns konglomerat, der det blant annet ble hevdet at selskapet har altfor mye gjeld og at det blir handlet til en overvurdert premie i forhold til den verdijusterte egenkapitalen.

Hindenburg trakk også frem at mer enn hundre millioner aksjer er blitt brukt som sikkerhet for lån av Icahn selv, nesten en tredjedel av milliardærens aksjebeholdning i Icahn Enterprises.

– Vi mener at Icahn, en Wall Street-legende, har begått den klassiske feilen med å ta på seg for mye gjeld samtidig som at tapene fortsetter. Det er en kombinasjon som sjelden ender godt, het det i rapporten.

Icahn Enterprises-aksjen falt 20 prosent den dagen, det største intradag-fallet noensinne. Icahn selv gikk hardt ut mot rapporten i flere omganger i ettertid. I forbindelse med fredagens kvartalsrapport skrev Icahn i et brev til investorer at selskapet skal gjøre en «reset» som vil innebære å kutte i antall shortposisjoner og gå tilbake til aktivismen som gjorde han beryktet på Wall Street.

– Vi er sterke i troen på at våre nåværende porteføljeselskaper vil være vinnere og generere betydelig oppside fremover, het det i brevet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.