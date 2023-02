Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at referatet fra Federal Reserves siste rentemøte ble sluppet onsdag kveld var det små utslag i markedet. Ved åpning steg alle de tre toneangivende indeksene, men utover i handelen snudde det, før det i halv ni-tiden stabiliserte seg med bred stigning. Slik så det ut ved stengetid:

Dow Jones steg 0,33 prosent.

S&P 500 steg 0,53 prosent.

Nasdaq steg 0,72 prosent.

Netflix endte ned 3,3 prosent etter at selskapet annonserte at de skal gjennomføre priskutt på sine abonnementstjenester med opptil 50 prosent i over 100 land. Det skriver Bloomberg. Priskuttet blir hovedsakelig gjennomført i lavinntektsregioner der strømmegiganten har færre kunder, og vil ha innvirkning for mer enn ti millioner kunder i blant annet Thailand, Vietnam og Indonesia.

Moderna-aksjen endte ned 6,7 prosent etter at vaksineprodusenten torsdag rapporterte skuffende kvartalstall, som ikke sto til markedets forventninger. Nedturen skyldes blant annet høyere kostnader og nylig offentliggjort royaltybetaling til amerikanske helsemyndigheter i forbindelse med utviklingen av selskapets koronavaksine. Det skriver Reuters.

Netthandelsgiganten Ebay advarte i går onsdag om en redusert etterspørsel i første halvdel av 2023. Aksjen endte i dag ned 5,22 prosent.

En time før børsåpning kom nye tall for ledighetstrygd og økonomisk vekst i USA. Ifølge det amerikanske arbeidsdepartementet var det 192.000 førstegangssøkere til ledighetstrygd i forrige uke, litt mindre enn ventet på forhånd. I seks uker på rad har antall søkere holdt seg under 200.000, noe som understreker hvor stramt det amerikanske arbeidsmarkedet er, skriver FT.

Også USAs økonomiske vekst måles noe lavere enn prognosene tilsa. Reviderte tall for fjerde kvartal viser en bnp-vekst på 2,7 prosent på årsbasis, mens 2,9 prosent var ventet på forhånd.

De siste ukene har overraskende solide økonomiske nøkkeltall for både USA og eurosonen fått investorene til å frykte skarpere lut fra sentralbankene. I markedene prises det nå inn ytterligere tre rentehevinger fra Federal Reserve.

Onsdag kveld kom referatet fra rentemøtet som ble holdt i februar, der styringsrenten ble satt opp med 0,25 prosentpoeng til dagens intervall på 4,5-4,75 prosent. Ifølge referatet var «nesten alle» i den pengepolitiske komiteen samstemte om rentehevingen, mens enkelte ønsket en sterkere heving på 50 basispunkter.

Fed fastholder at styringsrenten må holdes høy til man ser «tydelige bevis» på at den galopperende prisveksten avtar. USA styrer etter et inflasjonsmål på to prosent.

Torsdagens børsåpning i USA følger en oppgang på europeiske børser. Hovedindeksen på Oslo Børs er opp rundt én prosent, hjulpet av et solid løft i oljeprisen, mens andre nøkkelindekser i Europa stiger mer moderat.