Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter tirsdagens fall i de ledende amerikanske børsindeksene på vel én prosent, ble onsdagens åpning noe avventende. De tre nøkkelindeksene steg marginalt da børsene åpnet..

Børsdagen skulle imidlertid bli av det volatile slaget.

For like etter at den amerikanske sentralbankens nye rentebeslutning var offentliggjort, steg de tre nøkkelindeksene klart. Det skyldtes at en viktig formulering var fjernet i pressemeldingen, hvilket igjen ble tolket til at et potensielt rentekutt kunne komme allerede til høsten.

Fed-sjef Jerome Powell uttalte selv at denne endringen var betydningsfull. Nasdaqs hovedindeks steg på et tidspunkt over én prosent.

Gleden skulle imidlertid bli kortvarig. For på gjentatte spørsmål om hva Powell mente om renteutsiktene, svarte han at Fed i større grad skal basere seg på innsamlet data og at det viktigste målet er å få inflasjonen ned i to prosent. Altså ingen rentekutt med det første, og dermed falt indeksene ned i minusterreng.

Da handelsdagen var over, så det slik ut for de tre nøkkelindeksene:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samleindeksen S&P 500 falt 0,7 prosent.

Industritunge Dow Jones falt 0,8 prosent.

Teknologipregede Nasdaq falt 0,5 prosent.

Rentebeslutning som ventet

Fed-sjef Powell løftet som ventet styringsrenten med 0,25 prosent. Mange tror nå at toppen i denne rentesyklusen kan være nådd, og markedet priser nå så vidt inn at renten for første gang på mange år kuttes alt på rentemøtet i september.

Men det er altså Powells signaler på pressekonferansen som aksjeinvestorer tolket negativt:

– Aksjemarkedet reagerer på at Powell mener det er prematurt med rentekutt. Det har vært spekulert i rentekutt i aksjemarkedet, men Powell var klar på at man må se svakere arbeidsmarked og lavere inflasjon for at det skal være aktuelt, kommenterer Olav Chen i Storebrand til DN onsdag kveld.

Rentehevingen vil legge de amerikanske nøkkelrentene mellom fem og 5,25 prosent. Det blir i så fall den tiende rentehevingen på vel et år, og Fed har ikke satt renten opp så raskt og så mye siden begynnelsen av 1980-tallet, og renten har ikke vært så høy siden 2007.

Rentebeslutningen fra Fed kommer bare et døgn før Norges Bank kommer med sin rentebeskjed torsdag formiddag, og Den europeiske sentralbanken (ECB) bare noen timer senere.

Snikende bankkrise

Amerikanske banker som Silicon Valley Bank, Signature Bank og First Republic Bank – samt sveitsiske Credit Suisse – har i løpet av kort tid gått over ende. For hver bank som har kollapset har myndigheter og sentralbanker forsikret at demningen nå er tettet og at krisen er over.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når regnskapet gjøres opp etter de tre amerikanske bankene, samt Silvergate Capital, skriver Bloomberg at aksjonærene og eiere av de usikrede obligasjonene har tapt hele 54 milliarder dollar på kollapsen. 46,9 milliarder skyldes tapt børsverdi på aksjene i de fire bankene. De resterende syv milliardene er tapt i usikrede obligasjoner.

– Dette er slik markedet er ment å virke, konstaterer finansprofessor Ross Levine ved University of California, Berkeley’s Haas School of Business, overfor Bloomberg.

Sommerfugleffekten og markedspsykologien har sin egen dynamikk, og engstelige investorer nærmest leter etter neste offer, og nå advarer også toneangivende banksjefer og økonomer om at dette langt fra er over.

– Solid banksystem

Tirsdag falt bankaksjer generelt nokså kraftig i USA. Fallet var størst for oss ukjente regionale banker som Pacwest og Western Alliance, men den nevnte sommerfugleffekten har vist at små kriser og frynsete nerver er en skummel cocktail som kan ha vidtrekkende konsekvenser i aksjemarkedene. Ved åpning på børsene onsdag steg aksjene i de to nevnte bankene kraftig, før oppgangen avtok noe.

På pressekonferansen onsdag kveld fikk Powell flere spørsmål om de amerikanske bankenes tilstand.

– Forholdene i sektoren har generelt forbedret seg siden begynnelsen av mars, og det amerikanske banksystemet er solid og robust, uttalte han.

Umiddelbart virket bankinvestorer å like det de hørte og løftet Pacwest-aksjen opp med nær tre prosent og Western Alliance opp to prosent. Da handelen i aksjene ble avsluttet var Pacwests aksjekurs ned to prosent og Western Alliance ned 4,4 prosent.

Og Powell la også til:

– Vi er forpliktet til å lære de riktige lærdommene fra denne situasjonen, og vi skal arbeide for å forhindre at slike hendelser gjentar seg.

En av lærdommene han trakk frem var den hurtigheten innskuddskundene i Silicon Valley Bank tok ut sine penger, og at denne observasjonen må tas inn i vurderingen av nye reguleringer av bankene.

Får tre dager på seg

Som følge av all markedsuroen kan amerikanske fondsforvaltere med hedgefondmandat nå få kun 72 timer på seg til å rapportere tap til amerikanske tilsynsmyndigheter, melder Bloomberg onsdag.

Myndighetene sier seg ikke lenger fornøyd med kvartalsvise eller månedlige oppdateringer og det ventes nå å få en lovendring på plass for å få oversikt over hedgefondene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.