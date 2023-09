Artikkelen fortsetter under annonsen

De toneangivende indeksene på Wall Street endte blandet etter at inflasjonstall for august kom inn noe høyere enn ventet før handelsstart.

Slik så det ut etter stengetid:

Nasdaq steg 0,3 prosent.

Dow Jones falt 0,2 prosent.

S&P 500 steg 0,1 prosent.

Den generelle prisveksten i USA endte altså på 3,7 prosent i august, et lite knepp over forhåndsforventningene, men klart over årsveksten på 3,2 prosent i juli.

Kjerneinflasjonen endte på 4,3 prosent på årsbasis, akkurat som ventet på forhånd og ned fra måneden før. Et hopp i månedsveksten er imidlertid det markedet ser på nå, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Pause fra Fed

– Dette var ikke det markedet eller Fed ønsket å se, sier han og legger til:

– Etter to måneder på rad med mer moderat månedsvekst i kjerneprisene, spratt den underliggende prisveksten heller opp igjen i august. Ser vi til den såkalte superkjerneinflasjonen, som er prisveksten for tjenester utenom husleier og energitjenester, styrket også månedsveksten seg i august. Det understreker at det er seigt å få prisveksten mer ned mot inflasjonsmålet.

Inflasjonstallene for august var det siste store datapunktet for Federal Reserve før neste ukes rentebeskjed.

– Dette holder absolutt muligheten oppe for at Fed hever igjen ved det påfølgende møtet i november, etter det som kan vise seg å bli en midlertidig rentepause neste uke.

Styringsrenten i USA er for øyeblikket i intervallet 5,25 til 5,5 prosent. Fed har hevet renten elleve ganger siden mars i fjor.

En bidragsyter til de høyere-enn-ventede tallene var økte energipriser, særlig for drivstoff som var driveren bak mer enn halvparten av den månedlige oppgangen på 0,6 prosent. Oppgangen i bensinprisene har sammenfalt med forlengelsen i produksjonskuttene fra Saudi Arabia og Russland, som har sendt nordsjøoljeprisen til det høyeste nivået på ti måneder.

Det var beskjedne utslag for de amerikanske statsrentene, selv om toårsrenten falt rett under fem prosent, mens tiårsrenten er på rundt 4,25 prosent.

Markedet vender nå blikket mot Federal Reserve og rentebeskjeden neste uke, der det nesten er fullt priset inn at renten holdes i ro. Etter det gjenstår to ytterligere møter i rentekomiteen før året er omme, og sentralbanken har selv vært tydelige på at det vil bli strammet mer til dersom det er nødvendig. I sine nyligste prognoser antydet Fed at det ligger inne med ytterligere én renteheving før 2024.

– Kjerneinflasjonstallet er litt skuffende. Det vil gjøre at Fed er på vakt. Det tyder på at en heving er mulig både i november og desember, sier sjeføkonom Kathy Bostjancic i Nationwide Life Insurance til Bloomberg.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Rentetoppen innen rekkevidde

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank kaller på sin side dagens inflasjonstall for godt nytt, og viser blant annet til «fraværet av overraskelser på oppsiden».

– Det store bildet er at inflasjonen i USA har roet seg ganske mye fra de høye nivåene vi var oppe i. For fem måneder var den oppe i fem prosent. Den har falt fra ni prosent i fjor høst til dagens nivå på 3,7 prosent.

Han understreker at det enda viktigere er en kjerneinflasjon som er på vei ned og i tråd med markedets forventninger.

– Det er det som gjør at amerikanerne virkelig har rentetoppen innen rekkevidde.

Knudsen tror som markedet at renten blir holdt i ro på neste ukes møte, og sier det er en viss sannsynlighet for at det kommer ytterligere én økning i løpet av høsten som i så fall blir det siste.

