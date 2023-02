Artikkelen fortsetter under annonsen

Noe svakere enn ventede bnp-tall fra USA løftet de toneangivende indeksene på Wall Street forsiktig opp torsdag kveld, etter en uke som er blitt preget av økt rente- og inflasjonsfrykt i markedene.

Før handelsstart fredag ettermiddag viste ferske inflasjonstall at prisveksten i USA, målt etter PCE, steg 5,4 prosent i januar. Dermed ble en nedadgående trend brutt, og tallet var dessuten over forhåndsestimatene.

Ved stengetid så det slik ut på Wall Street:

Industritunge Dow Jones, som består av 30 håndplukkede, antatt viktige aksjer falt 0,69 prosent.

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt 0,53 prosent.

Nasdaq, som domineres av teknologiselskaper, falt 0,97 prosent.

Samleindeksen S&P 500 hadde sin verste uke siden før jul i fjor, mens Dow Jones endte ned for fjerde uke på rad. Nasdaq avsluttet på sin side med et ukentlig fall for andre gang på de siste tre ukene.

Sjefstrateg i B. Riley, Art Hogan, sier til CNBC at markedet denne uken har vært nervøst, og at skuffende nyheter derfor vil ha en overdreven innvirkning på børsen. Han tror derimot ikke på et nytt bunnivå, men heller mer mot at dette bare er en bekreftelse på at Fed vil øke renten til intervallet fem til 5,25 prosent.

Aksjen til mediaselskapet Warner Bros har i dag vinglet etter at de tidligere i dag kunngjorde at de skal lage flere filmer i den populære Ringenes Herre-serien, ifølge WSJ. Aksjen endte ned 1,14 prosent.

Flyprodusenten Boeing falt 4,83 prosent etter at det ble kjent at leveranser av deres 787 Dreamliner-fly er blitt stanset som følge av problemer med flyskroget.

Tre rentehevinger

Etter et fall fra 5,5 til 5,0 prosent i desember, forventet markedene at inflasjonsraten ville stå uendret på 5,0 prosent nå, snarere enn å avta videre – etter at andre økonomiske nøkkeltall har overrasket på oppsiden.

At prisveksten i stedet tiltok, var imidlertid en overraskelse som utløste umiddelbare markedsbevegelser. Renten på toårig amerikansk statsgjeld er opp 6–7 basispunkter fra dagens startnivå.

– Tre rentehevinger på rappen i USA er nå nærmest fullt priset inn: Både i mars, mai og juni, sier Handelsbanken Capital Markets' sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Sjeføkonomen sier de nye inflasjonstallene føyer seg i en rekke av makrotall som har overrasket på oppsiden de siste ukene, og fått markedene til å vente skarpere lut fra sentralbanker i både USA og Europa.

Ett år siden invasjonen

24. februar 2023 markerer også at det er ett år siden Russland gikk til krig mot Ukraina.

Mange har pekt på at globaliseringen reverseres på flere områder. Sanksjonene mot Russland er godt kjent. På råvare- og energifronten trekker Svelland også frem at Mexico vil begrense eksporten av oljeprodukter, mens Indonesia vurderer å begrense kulleksporten. Nå står også Peru og Chiles eksport av kobber i fare.

I det amerikanske aksjemarkedet har fallende risikovilje vist seg tydelig. Nasdaq-indeksen, som er dominert av teknologiselskaper, har falt 14 prosent det siste året. S&P 500 har på sin side falt om lag seks og en halv prosent.

Dow Jones, som består av noen av de største industriselskapene, er imidlertid så vidt i pluss siden slutten av februar i fjor.