Artikkelen fortsetter under annonsen

Har amerikanske renter toppet ut eller er det duket for en ny runde med oppsving, spør DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland seg i tirsdagens morgenrapport.

Den amerikanske sentralbanken har holdt et nøye øye med prisveksten i landet og senere i dag får de enda et viktig datapunkt å fordøye i rentevurderingene.

– Ukens høydepunkt på nøkkeltallsfronten, ettermiddagens amerikanske inflasjonstall for oktober måned, har åpenbart potensial til å gi markedsutslag dersom de avviker fra et uvanlig samstemt analytikerkorps, skriver Haugland i rapporten.

Kan gå høyere

Tirsdag formiddag stiger hovedindeksen på Oslo Børs svakt 0,3 prosent.

Både DNB og konsensus venter at prisene utenom mat og energi har steget med 0,3 prosent fra måneden før, den samme takten som i september.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Trolig har prisene på bruktbiler økt noe, mens veksten i leieprisene – som steg overraskende i september – har avtatt. Om vi treffer på månedsveksten vil kjerneinflasjonen holde seg stabil på 4,1 prosent år/år. Ettersom bensinprisene falt med nesten 4 prosent fra september til oktober, er det derimot duket for et fall i totalinflasjonen. Vi anslår en nedgang i årsveksten på fem tideler til 3,2 prosent. Konsensus er 3,3 prosent, skriver Haugland.

Også Handelsbanken har viet plass til inflasjonstallene i sin morgenrapport.

– Selv om renteforventningene har tatt seg opp de siste dagene, kan en oppsideoverraskelse i inflasjonstallene fort sende renteforventningene videre opp igjen. Nå priser rentemarkedet 28 prosent sannsynlighet for en heving til i januar – og priser samtidig tre kutt innen januar 2024, skriver seniorøkonom Sara Midtgaard.

Stille

Ellers har det vært stille i markedene i forkant av inflasjonstallene fra USA. Det var nesten ingen endring i indeksene på Wall Street mandag kveld. Handelen i fremtidskontraktene for USA-børsene peker tirsdag formiddag i en veldig flat retning.

Det har ikke vært store bevegelser i rentemarkedet eller valutamarkedet, ei heller veldig store bevegelser i oljemarkedet.

Olje- og gasselskapet Equinor stiger 0,5 prosent fra start, lakseoppdretter Grieg Seafood faller seks prosent etter å ha lagt frem tredjekvartalstall, gassfraktrederiet BW LPG – som også har lagt frem tall – faller svakt og er blant de mest omsatte aksjene i tidlig handel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.