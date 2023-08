Artikkelen fortsetter under annonsen

I begynnelsen av sommeren snudde kronekronekursen. Fra å ha svekket seg i flere måneder, styrket kronen seg med rundt fire prosent. Gjennom sommeren har det vært relativt store bevegelser, særlig mot dollaren.

Den siste uken har for eksempel dollaren gått fra å koste 10,05 til 10,23 kroner.

Rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen følger kroneutviklingen tett. Han mener dette skyldes at valutamarkedet nå har en avventende holdning til fremtidige signaler. Det kan imidlertid snu i dag.

Klokken 14.30 norsk tid kommer nemlig arbeidsmarkedstallene for USA, også kjent som «månedens viktigste tall». Blant annet viser de hvor mange jobber som ble skapt utenfor landbruket sist måned, og regnes som en viktig temperaturmåler på den amerikanske økonomien.

– Momentumet fra begynnelsen av sommeren har avtatt, og nå avventer man nye, bredere signaler fra markedet. Det kan komme fra tallene i dag, sier Knudsen.

Hovedindeksen på Oslo Børs er foreløpig uberørt av dagens markedstall fra USA. Hovedindeksen stiger 0,8 prosent fra start. Ellers stiger spotprisen for råoljen brent med 0,3 prosent. Et fat nordsjøolje handles til 85,2 dollar.

– Best for kronen med moderasjon

I forkant av arbeidsmarkedstallene ventes det en jobbvekst på 200.000 nye jobber i juli, marginalt ned fra 209.000 jobber i juni, etter estimater hentet fra Bloomberg. Arbeidsledigheten er ventet å ligge i ro på 3,6 prosent, mens lønnsveksten ventes å bremse litt.

Hittil har signalene fra det amerikanske arbeidsmarkedet vært sprikende. Jolts-indikatoren, som er en undersøkelse av stillingsannonser og arbeidskraftens omsetning, viste en oppmykning i arbeidsmarkedet, mens sysselsettingstallene for privat sektor, såkalt ADP, viste en klart sterkere jobbvekst enn ventet.

Dersom arbeidsmarkedstallene kommer på oppsiden, som vil si at det ble skapt flere nye jobber i juli og at lønnsveksten tiltar mer enn ventet, mener Knudsen det vil føre til at kronestyrkelsen lar vente på seg.

– Da tenker jeg både på sysselsetting og lønnstall som drar i begge retninger. Det vil føre til at markedet setter spørsmålstegn til om rentetoppen er nådd.

Er tallene svake, men ikke for svake, vil det bety at inflasjonen avtar gradvis og at et nytt rentehopp fra Fed er mindre sannsynlig.

– Det tror jeg vil være godt nytt for markedet og da kan vi se lavere renter over hele fjøla, som vil bety en litt svakere dollar og en litt sterkere krone, sier Knudsen og legger til:

– Det beste for kronen er at ting modererer seg, uten noen resesjonssignal.

– Bildet står seg

Dersom arbeidsmarkedstallene ikke har noen effekt på kronekursen i dag, tror Knudsen markedet vil skue mot inflasjonstallene for Norge som kommer torsdag neste uke.

– Men én ting av gangen, sier han.

Denne uken ble det kjent at rentemarkedet priser inn en rentetopp på 4,5 prosent. Det mener Knudsen er positivt for kronen.

– Bildet står seg og det er ingen grunn til å tvile på det markedet priser inn. Med mindre det kommer noen motstridende signaler, tror jeg kronen vil holde seg bra.

Slik ser kronekursen ut i dag:

Euro: 11,20 kroner.

Amerikanske dollar: 10,23 kroner.

Britiske pund: 13,01 kroner.

Svenske kroner: 95,67 kroner.

