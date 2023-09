Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter børsslutt torsdag varslet oppkjøpsfondet Hitecvision at det gjennom selskapet Point Resources Holding hadde hyret et kobbel av meglerhus for å legge til rette for et storsalg av aksjer i Vår Energi tilsvarende 5,7 prosent av utestående aksjer i olje- og gasselskapet.

Fredag morgen er fasiten klar. Hitecvision har funnet kjøpere for alle aksjene, og litt til, og kursen er satt til 29 kroner aksjen. Det tilsvarer en rabatt på 9,4 prosent fra sluttkursen på 32 kroner torsdag.

Oppkjøpsfondet solgte flere aksjer enn det først signaliserte at det ville. Totalt ble det solgt aksjer tilsvarende 6,3 prosent av utestående aksjer. Årsaken skal være høy interesse.

«Tilbudet mottok stor interesse og ble overtegnet flere ganger», heter det i fredagens melding.

Ved børsåpning faller Vår Energiaksjen rundt syv prosent.

Enorme gevinster

Det ble solgt i underkant av 160 millioner aksjer, som tilsvarer en salgssum på rundt 4,6 milliarder kroner.

Hitecvision er et private equity-fond basert i Stavanger som spesialiserer seg på investeringer i olje- og gassektoren. Oppkjøpsfondet med toppsjef Ole Ertvaag i spissen har hatt en enorm verdiutvikling på Vår Energi siden de startet å bygge opp selskapet i kjølvannet av oljekrisen i 2014.

Vår Energi ble etablert sommeren 2018 ved en sammenslåing av Eni Norge og Point Resources.

I 2021 skrev DN at den urealiserte og realiserte gevinsten for Hitecvisions fondseiere var på godt over 30 milliarder kroner i Vår Energi. Da var rundt åtte milliarder kroner allerede utbetalt i utbytte. Det er den suverent beste investeringen det Stavanger-baserte oppkjøpsselskapet noen gang har gjort, skrev DN da.

Ny toppsjef laster opp

Etter salget sitter Hitecvision igjen med en eierandel på 14,4 prosent i Vår Energi, og forblir selskapets nest største aksjonær, med god margin. Ifølge fredagens melding har Hitecvision inngått en 90-dagers «lock up», som innebærer at selskapet ikke kan selge aksjer i løpet av de neste 90 dagene, under visse forutsetninger.

Italienske Eni er største aksjonær med mer enn halvparten av aksjene.

Vår Energis nye konsernsjef Nick Walker er tidligere blitt omtalt som «så nær en rockestjerne du kommer i oljebransjen». (Foto: Vår Energi) Mer...

Av en separat melding fremgår det at Vår Energis nye toppsjef, Nick Walker, har kjøpt aksjer for rundt 11 millioner kroner.

Fullt av kjøpsanbefalinger

Som følge av nedsalget vil fri flyt i Vår Energiaksjen, altså aksjer som ikke eies av Eni eller Hitecvision, øke fra 16,3 til 22,6 prosent.

Vår Energi gikk på børs i februar 2022, like før oljeprisene gikk til himmels da Russland invaderte Ukraina. Etter få måneder hadde Vår Energiaksjen steget flere titall prosent. Aksjen står i dag en god del lavere enn toppnivåene fra sommeren 2022, men har steget markant siden vårparten i år. Hittil i år er aksjekursen opp 7,5 prosent. Aksjekursen står i dag høyere enn den gjorde da Vår Energi ble børsnotert.

Av de 14 aksjeanbefalingene som ligger inne fra analytikerne som dekker Vår Energiaksjen, er 12 av dem kjøpsanbefalinger, mens de to resterende er hold-anbefalinger. Ingen anbefaler salg av aksjen.

Gjennomsnittskursmålet ligger på rundt 37 kroner aksjen.

En rekke store fond er inne på eiersiden i Vår Energi, men på topplisten finner man også store, private investorer, som milliardærene John Fredriksen og Svein Støle.