– Det er virkelig en perfekt match!

Det er en entusiastisk toppsjef i Vår Energi som møter et knippe journalister på Teams kort tid etter at oljeselskapet har kunngjort et nytt oppkjøp på norsk sokkel. Torger Rød og Vår gir 2,3 milliarder dollar for å ta over den norske virksomheten til Neptune Energy, eller 24 milliarder kroner etter dagens kurs.

Oppkjøpet skal gi Vår en enda sterkere produksjonsvekst de neste årene enn planlagt, en bedre balanse mellom olje og gass – og større evne til å betale utbytte. Investorene var nesten like giret som sjefen selv fredag morgen, og sendte aksjen opp nesten fire prosent på det meste etter at børsen åpnet.

Parallelt kjøper Vårs italienske hovedeier Eni mesteparten av Neptunes virksomhet utenfor Norge, til 2,6 milliarder dollar.

Men det var ikke opplagt at Vår og Eni skulle få tilslaget.

Kodenavn «Star Wars»

DN er kjent med at det bare er tre uker siden Neptune gikk i eksklusive forhandlinger med Eni og Vår. Helt til da var også franske TotalEnergies aktuelle, etter en salgsprosess som er styrt over lengre tid av investeringsbankene Goldman Sachs og Rothschild & Co. Flere internasjonale medier har skrevet om prosessen den siste tiden.

Rød forklarer at det har pågått to forhandlinger parallelt, en ledet av Vår for den norske virksomheten, og en ledet av Eni for resten av Neptune. Det har ikke vært aktuelt å gjennomføre bare én av transaksjonene, understreker han.

– Det som har gjort at vi har kommet sammen, er at Neptune Energy var interessert i å selge «alt,» sier Rød, som ellers er ordknapp om forhandlingene.

DN erfarer at prosessen på den norske siden fikk kodenavnet «Star Wars.»

Norske rivaler

Slike navn skal man ikke legge for mye i, men det er ingen tvil om at omveltningen de siste årene i aktørbildet på norsk sokkel har skapt konkurranse og nye rivaler. Når de store internasjonale selskapene enten har solgt seg ut eller trukket seg som operatører og bare beholdt eierskapet, er det spesielt to store aktører som har bygget seg opp: Kjell Inge Røkkes Aker BP og Vår, med oppkjøpsfondet Hitecvision bak spakene.

For Vårs del er Neptune-dealen langt fra den største: Selskapet inneholder i dag det som en gang var den norske virksomheten til gigantene ExxonMobil og Eni, med sistnevnte fortsatt som største eier. Aker BP kronet sitt årelange raid med oppkjøpet av Lundin Energy for hele 125 milliarder kroner i fjor.

Men selv med Neptunes produksjon når ikke Vår helt opp til Aker BP. Neptune produserte 67.000 fat per dag i første kvartal, som kommer på toppen av Vårs 214.000 fat. Aker BP hadde over 450.000 fat per dag. Og selv om Vår allerede hadde en plan om å øke produksjonen til over 350.000 fat per dag innen slutten av 2025, og at Aker BPs produksjon vil få en liten dupp før ny vekst omtrent da, er det lite sannsynlig at Vår tar igjen rivalen.

Akkurat nå er det heller ikke aktuelt å oppdatere vekstmålet for 2025, sier Rød.

– Tallet vil nok naturlig kunne bli noe større, sier han, men understreker at selskapet også kan komme til å selge seg ned noen steder når Neptune integreres.

Høyere utbytte

Der han imidlertid er helt tydelig, er at oppkjøpet ikke vil skade evnen til å betale utbyttet – tvert imot. Prisen representerer mer enn en tredjedel av Vårs markedsverdi, men dekkes av tilgjengelig likviditet og kredittfasiliteter. Allerede når den blir gjennomført, etter planen i første kvartal 2024, men med virkning 1. januar 2023, vil selskapet kunne betale mer til aksjonærene.

– Det er da det begynner, det er da vi får en økt kontantstrøm, sier Rød, uten å nevne konkrete tall.

Vår opprettholder sin politikk om å betale ut 20–30 prosent av kontantstrømmen fra drift etter skatt, og planen om å gi 30 prosent i år.

Gjennom avtalen får Vår eierskap i 12 produserende felt, hvorav tre stykker er operert av Neptune og syv av Equinor. Feltene øker de sannsynlige reservene med rundt 265 millioner fat per dag, gir selskapet 300 nye ansatte, og på sikt besparelser på over tre milliarder kroner.

Vår kommer blant annet inn i gassfeltet Snøhvit og det tilknyttede lng-anlegget på Melkøya, og styrker dermed posisjonen i Barentshavet, et viktig område for selskapet. Melkøya er den eneste nåværende eksportinfrastrukturen for gass i området, men Vår har vært en av største tilhengerne av et nytt gassrør sørover.

Analytiker: – Logisk

– Det ser ut som en bra deal. Jeg tror markedet kommer til å like den dealen her, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets.

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen.

Prisen mener han er grei. Det viktigste er ifølge Sveen-Nielsen at Vår Energis produksjonsprofil forlenges slik at ledetiden på utbytter også forlenges. Han sier markedet har fryktet et fall i produksjonsprofilen etter 2025-2026, med tilhørende frykt for fall i utbytte i tiden etter.

I regnearkene sine kommer han frem til at estimatene for inntjening per aksje skal opp 20–30 prosent i perioden 2024–2028.

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier synes transaksjonen er logisk.

– Prisen ser fornuftig ut. Det trengs ikke mer egenkapital for å finansiere kjøpet, noe som er positivt. Neptune konsolideres ikke inn før neste år. Vår inntjening per aksje (EPS) vil bli justert opp med så mye som fem til ti prosent for 2024, sier Olaisen.

Han påpeker at kjøpet gjør Vår mer gasstungt. Porteføljen Vår Energi kjøper har nemlig en betydelig gassandel, tilsvarende 62 prosent av produksjonen i årets første kvartal.

Analytiker John Olaisen.

Bedre balanse

Ifølge Rød vil Vår nå få omtrent 60 prosent av produksjonen i form av olje og 40 i form av gass når selskapet når veksttoppen mot slutten av 2025. Det er en betydelig balansering i forhold til tidligere forventninger om 75-25, som skyldtes at det meste av utbyggingsprosjektene i selskapet, som Balder, er oljetunge.

– Det er veldig bra for et selskap som Vår Energi, sier Rød.

– Det er veldig bra for et selskap som Vår Energi, sier Rød.

– Vi tror at både olje- og gasspriser vil holde seg høye. Europa vil trenge gassen, og gass er en del av taksonomien og energiomstillingen. Så vi føler at dette gir oss både større og flere ben å stå på som et selskap med langsiktighet i tankene.