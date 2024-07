Krisene kom på løpende bånd for Viaplay i fjor. Strømmeselskapet satser på reality, innkjøpte filmer og serier og sportsrettigheter. Her er Niklas Dyrhaug og Regine Leenborg Anthonessen i forbindelse med et verdenscuprenn i langrenn i Davos i vinter.

Foto: Terje Pedersen/NTB