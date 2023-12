Artikkelen fortsetter under annonsen

Viaplay la omsider frem resultater for tredje kvartal fredag, flere timer på overtid etter den siste utsettelsen tidligere denne uken. Samtidig med tallslippet ble det klart at strømmetjenesten skal hente fire milliarder svenske kroner i ny kapital, samt reforhandle totalt 14,6 milliarder svenske kroner det har i gjeldsforpliktelser.

Tallslippet kommer mot slutten av et fullstendig katastrofalt år for Nordens ledende strømmetjeneste, der et kursras på 88 prosent elegant summerer opp alt man trenger å vite. Et kvelende gjeldsberg og en kasse som tømmes i rasende fart gjorde at selskapet i sommer startet en strategisk gjennomgang av driften, der ingen alternativer ble utelukket.

Før fremleggelsen av tredjekvartalstallene ble en utvannende emisjon og salg av hele eller andre deler av selskapet trukket frem som mulige løsninger på en prekær situasjon.

Viaplay-aksjen stupte over nær 75 prosent fredag, og ble ved børsstenging omsatt for 6,1 svenske kroner – mot torsdagens sluttkurs på 23,7 kroner.

Tegningskurs på én krone

Viaplay skriver i en pressemelding fredag morgen at restruktureringen kommer som følge av samtaler med de største aksjonærene, långivere og obligasjonseiere og blir satt i gang for å «adressere kortsiktige finansielle forpliktelser og legge til rette for videre utvikling av gruppen».

Av de fire milliarder svenske kronene står Canal+ og PPF for rundt 3,1 milliarder, mens det resterende beløpet blir dekket gjennom en tegningsrettsemisjon der Nordea Asset Management har sagt det har som intensjon å opprettholde sin eierandel på om lag 7,7 prosent. Totalt vil det bli utstedt fire milliarder nye b-aksjer.

Restruktureringen er betinget av godkjennelse fra aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling og av øvrige långivere og obligasjonseiere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Planen ser ellers slik ut:

Nedskrivning av to milliarder svenske kroner i eksisterende gjeldsforpliktelser, hvorav en halv milliard vil bli konvertert til egenkapital.

Reforhandling og forlengelse av eksisterende forpliktelser overfor bankene, samt obligasjonseierne på til sammen 14,6 milliarder kroner.

En rekke avhjelpende tiltak «for å forbedre selskapets likviditet og lønnsomhet», blant annet salg av den britiske virksomheten, exit fra det baltiske og polske markedet og salg og lisensiering av innhold til tredjeparter.

Tegningskursen i den rettede emisjonen (mot Canal+ og PPF), i tegningsrettsemisjonen og i konverteringen fra gjeld til egenkapital er blitt satt til én svensk krone, noe som tilsvarer en rabatt mot torsdagens sluttkurs på 98 prosent. Både Canal+ og Schibsted har kommet inn på eiersiden i Viaplay denne høsten, men det norske mediekonsernet blir ikke nevnt med navn i pressemeldingen.

Viaplay venter å ferdigstille rekapitaliseringen innen 9. februar neste år.

Venter milliardtap

– Vi fortsetter å føle presset av høyere kostnader knyttet til produksjon av eget innhold, rettighetsinflasjon og motvind i valutamarkedet, sier konsernsjef Jørgen Madsen Lindemann i en pressemelding.

Viaplay venter nå et justert driftsresultat på mellom én og 1,15 milliarder svenske kroner i minus for 2023 som helhet, grunnet «svake prestasjoner for internasjonal virksomhet utenfor kjerneområdene», som det heter i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Av tredjekvartalsrapporten fremgår det et tap før skatt på 609 millioner svenske kroner. Det betyr at tapet hittil i år er på 7,5 milliarder svenske kroner, av inntekter på 13,7 milliarder svenske kroner. I samme periode i fjor hadde Viaplay en omsetning på 11 milliarder og et resultat før skatt på 641 millioner svenske kroner.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde selskapet samlede forpliktelser på rett over 17 milliarder svenske kroner, hvorav 2,2 milliarder er klassifisert som kortsiktige lån. Kontantbeholdningen hadde falt til 1,7 milliarder kroner på slutten av kvartalet, ned om lag en milliard fra årsskiftet.

Katastrofeåret

I starten av juni måtte konsernsjefen gå og selskapet nedjusterte helårsguidingen for 2023 som følge av «forverrede markedsforhold» og et kostnadskuttprogram som gikk for sakte. I samme melding trakk selskapet utsiktene fullstendig på lengre sikt.

Den nye toppsjefen skulle ikke få mer enn en drøy måned som leder, før nye krisemeldinger ble sendt ut i starten av juli.

Først kom nyheten om at Pernille Erenbjerg hadde trukket seg som styreleder grunnet sykdom, og at Simon Duffy hadde erstattet henne midlertidig mens jakten på en ny styreleder settes i gang.

Bare noen timer senere, i en melding sendt ut midt på natten, trakk Viaplay også den kortsiktige guidingen for 2023 fullstendig. Bakgrunnen for dette var en gjennomgang som ble satt i gang av den nye konsernsjefen, Jørgen Madsen Lindemann, og hans nye lederteam.

«Gjennomgangen viser at både inntekter og resultater, særlig for det nordiske markedet, er ventet å falle betydelig. Økningen i faste kostnader knyttet til produksjon blir ikke veid opp av inntektsvekst eller kostnadsbesparelser», het det.

Selskapets siste anslag for 2023, som altså ble trukket i sommer, inkluderte et ventet driftstap på mellom 850 millioner og en drøy milliard svenske kroner for hele 2023, og en negativ kontantstrøm på mellom 2,5 og tre milliarder svenske kroner.

Viaplay-aksjen har falt 90 prosent på Stockholm-børsen hittil i 2023. For et år siden var aksjekursen rett over 200 kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.