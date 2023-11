Artikkelen fortsetter under annonsen

Kriserammede Viaplay utsatte tirsdag morgen offentliggjøringen av tredjekvartalsrapporten for andre gang. Utsettelsen ble kommunisert en times tid før fremleggelsen var planlagt å finne sted klokken 07.00.

Etter planen blir resultatene nå lagt frem etter børsslutt i Stockholm torsdag ettermiddag. Viaplay-aksjen falt rundt seks prosent i tidlig handel onsdag morgen.

I en kort pressemelding het det:

«Styret har besluttet å utsette publiseringen av resultatene for å kunne fortsette diskusjoner med de største aksjonærene, långivere og obligasjonseiere angående en mulig rekapitalisering av selskapet».

Selskapet har siden i sommer jobbet med en strategisk gjennomgang, og har ikke villet utelukke noen alternativer for hva som kan skje videre.

Resultatene for tredje kvartal skulle egentlig bli lagt frem 24. oktober, men selskapet meldte kvelden før om den første utsettelsen.

Katastrofeåret

Det har brent under føttene på Viaplay i 2023, der krisene har kommet som perler på en snor.

I starten av juni måtte konsernsjefen gå og selskapet nedjusterte helårsguidingen for 2023 som følge av «forverrede markedsforhold» og et kostnadskuttprogram som gikk for sakte. I samme melding trakk selskapet utsiktene fullstendig på lengre sikt.

Den nye toppsjefen skulle ikke få mer enn en drøy måned som leder, før nye krisemeldinger ble sendt ut i starten av juli.

Viaplay utsatte tallpresentasjonen, igjen. (Foto: Frederik Ringnes/NTB)

Først kom nyheten om at Pernille Erenbjerg hadde trukket seg som styreleder grunnet sykdom, og at Simon Duffy hadde erstattet henne midlertidig mens jakten på en ny styreleder settes i gang.

Bare noen timer senere, i en melding sendt ut midt på natten, trakk Viaplay også den kortsiktige guidingen for 2023 fullstendig. Bakgrunnen for dette var en gjennomgang som ble satt i gang av den nye konsernsjefen, Jørgen Madsen Lindemann, og hans nye lederteam.

«Gjennomgangen viser at både inntekter og resultater, særlig for det nordiske markedet, er ventet å falle betydelig. Økningen i faste kostnader knyttet til produksjon blir ikke veid opp av inntektsvekst eller kostnadsbesparelser», het det.

Selskapets siste anslag for 2023, som altså ble trukket i sommer, inkluderte et ventet driftstap på mellom 850 millioner og en drøy milliard svenske kroner for hele 2023, og en negativ kontantstrøm på mellom 2,5 og tre milliarder svenske kroner.

Viaplay-aksjen har falt nesten 90 prosent på Stockholm-børsen hittil i 2023, der den etter handelsslutt tirsdag ettermiddag ble omsatt for 23,1 svenske kroner. For et år siden var aksjekursen rett over 200 kroner.

Milliardtap

I andre kvartal tapte selskapet 6,5 milliarder kroner, et resultat som ble tynget av nedskrivninger, rekonstruksjon og kostnader knyttet til at selskapet trekker seg ut av Baltikum. Det ble da kunngjort en nedbemanning på 25 prosent av de ansatte.

Gjennom høsten har både franske Canal+ og det norske mediekonsernet Schibsted kommet inn på eiersiden.

Sistnevnte flagget en eierandel på drøyt ti prosent i midten av september, og det har siden den gang vært spekulert heftig i hva aksjekjøpet kan innebære. Sammen med det østeuropeiske mediekonsernet PPF eier de tre nesten 30 prosent av Viaplay, noe som vil bety at de får en sentral rolle dersom det skal hentes inn ny kapital.

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund uttalte i forrige uke, da det kom inn et bud på Adevinta, at transaksjonen med rubrikkelskapet ikke har noen som helst sammenheng med Viaplay.

– Jeg tror ikke du vil se noen oppkjøp og fusjoner (M&A) direkte knyttet til akkurat denne transaksjonen. Vi har alltid hatt en aktiv M&A-agenda, men beslutningen om dette salget er gjort helt uavhengig av dette, sa Lund.