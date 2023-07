Artikkelen fortsetter under annonsen

Så langt har 2023 vært en eneste lang oppoverbakke for Viaplay, og allerede i slutten av april var det tegn til store utfordringer i vente.

Til tross for at førstekvartalstallene viste en årlig inntektsvekst på over 30 prosent og abonnementsbasen fortsatte å vokse, var det likevel store tap særlig for den internasjonale virksomheten, der høye investeringskostnader ikke ble veiet opp av tilsvarende vekst på topplinjen.

Samlet havnet driftsresultatet i minus med 325 millioner svenske kroner, og i månedene siden har krisen bare forverret seg.

Nedjustering og sjefsbytte

Det ble for alvor problemer i starten av forrige måned, da en pressemelding med følgende tittel ble sluppet natt til mandag 5. juni: «Viaplay Group nedjusterer utsiktene for 2023 og ansetter ny konsernsjef».

Reaksjonen i markedet var ikke til å ta feil av og meldingen ga til slutt et kursfall på massive 62,7 prosent på Stockholm-børsen. 2. juni, fredagen før meldingen ble sendt ut, ble Viaplays b-aksjer omsatt for 225,4 kroner. Bare noen dager senere var kursen på under 70 svenske kroner.

I meldingen skrev strømmeselskapet at bakgrunnen for å nedjustere utsiktene var en «akselerert forverring av markedsforholdene», og det ble i tillegg opplyst at det ville ta lengre tid å kutte kostnader i henhold til planen. I samme melding ble det videre informert om at de langsiktige utsiktene ble trukket fullstendig.

De kortsiktige utsiktene, som selskapet la frem i november i fjor, ble imidlertid justert på alle mulige måter som markedet hater:

Anslaget for organisk vekst på årsbasis ble nedjustert til mellom 16 og 17,5 prosent fra tidligere 24 til 26 prosent, ekskludert for valuta og «Premier Sports».

Det opprinnelige anslaget for et driftstap på opptil 1,35 milliarder svenske kroner i det nordiske markedet og opptil 1,1 milliarder i det internasjonale markedet, ble justert til et ventet tap på opptil en milliard i Norden og opptil 1,5 milliarder internasjonalt.

Selskapet gjorde ingen endringer i anslaget om en arbeidskapital på minus to milliarder svenske kroner ved utgangen av 2023.

Det ble vist til lavere etterspørsel i både Norden og internasjonalt og lavere abonnementssalg fra distribusjonspartnere, i tillegg til en forverring i annonsemarkedet i Skandinavia. Viaplay trakk videre frem «økt motvind» i valutamarkedet. I tillegg ble Anders Jensen erstattet med Jørgen Madsen Lindemann.

Trakk guiding

Den nye toppsjefen skulle ikke få mer enn en drøy måned som leder før nye krisemeldinger ble sendt ut denne uken.

Onsdag kveld kom først meldingen om at Pernille Erenbjerg hadde trukket seg som styreleder grunnet sykdom, og at Simon Duffy hadde erstattet henne midlertidig mens jakten på en ny styreleder settes i gang.

Bare noen timer senere, halv ett natt til torsdag, trakk Viaplay også den kortsiktige guidingen for 2023 fullstendig. Bakgrunnen for dette var en gjennomgang av selskapets drift som ble satt i gang av Madsen Lindemann og hans nye lederteam.

«Gjennomgangen viser at både inntekter og resultater, særlig for det nordiske markedet, er ventet å falle betydelig. Økningen i faste kostnader knyttet til produksjon blir ikke veid opp av inntektsvekst eller kostnadsbesparelser», het det.

Det ble videre opplyst at selskapet ikke kommer til å kommentere situasjonen før andrekvartalstallene legges frem 20. juli.

Oppoverbakke

Bloomberg-analytiker Tom Ward skrev i en analyse at avgjørelsen om å trekke guidingen fullstendig er «enda et skudd for baugen for Viaplays kredibilitet».

– Det viser også tydelig hvordan finansielle trender har forverret seg den siste tiden, og er nok en utfordring for den nye konsernsjefen som må kunne vise at det finnes en vei fremover når resultatene for andre kvartal legges frem, skrev Ward.

Analytikeren skrev videre at selskapet vil få en knalltøff oppgave med å gjenvinne tilliten i markedet og løfte sentimentet rundt aksjen de neste månedene.

– De ugunstige makroforholdene kan komme til å dominere narrativet en tid fremover. Samtidig kan Jensens avgang være en indikasjon på at det ble begått operasjonelle feiltrinn, noe som potensielt har forverret selskapets omdømme ytterligere. Viaplays cash-intensive internasjonale satsing kan også være utsatt, skrev han.

Viaplay-aksjen falt over 20 prosent på Stockholm-børsen torsdag. Selskapet er verdsatt til 3,79 milliarder kroner.