Den franske tv-aktøren Canal+ Group har sikret seg 12 prosent av aksjene i Viaplay Group, skriver selskapet selv i en Twitter-melding torsdag kveld.

Det blir ikke oppgitt noen nærmere detaljer rundt aksjeposten eller hva den ble kjøpt for. Viaplay Group har ikke kommentert aksjekjøpet.

Nyheten kommer etter at Viaplay stupte nesten 50 prosent på Stockholm-børsen tidligere på dagen. Ved børsslutt 17.30 i Sverige var sluttkursen rett over 35 svenske kroner, en bunnotering for aksjen. For bare en drøy måned siden kostet én Viaplay-aksje over 200 svenske kroner.

Ved utgangen av juni var toppen av Viaplays aksjonærliste dominert av diverse nordiske og internasjonale fond, men ingen med en større eierandel enn 7,85 prosent, ifølge aksjonærtjenesten Holdings. NBIM, bedre kjent som Oljefondet, var oppført som ellevte største eier med 2,5 prosent av aksjene.

Le Groupe CANAL+, acteur leader de la télévision payante présent en Europe, en Afrique et en Asie, annonce sa prise de participation de 12% dans le Groupe Viaplay, leader de la télévision payante dans les pays nordiques. — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) July 20, 2023

Milliardunderskudd

Det bratte fallet torsdag kom etter at selskapet la frem et milliardunderskudd for andre kvartal før børsåpning, og samtidig kunngjorde at det skal kutte en fjerdedel av arbeidsstokken som en del av en strategisk gjennomgang av selskapet.

– Vi har tatt en rekke umiddelbare beslutninger for å sikre selskapets drift fremover, sa konsernsjef Jørgen Madsen Lindemann.

Han ville ikke utelukke et salg av hele selskapet.

Viaplay hadde 1691 ansatte på verdensbasis ved utgangen av fjoråret. En nedbemanning på 25 prosent innebærer at om lag 400 personer mister jobben.

På topplinjen økte inntektene til 4,6 milliarder svenske kroner i andre kvartal, men lenger nedover i regnskapet fremgikk det et tap før skatt på over seks milliarder kroner. Resultatet ble tynget av nedskrivninger på over fem milliarder kroner, i tillegg til kostnader knyttet til exit i Baltikum og andre restruktureringskostnader.

Blant annet ble det bokført en nedskrivning på 1,5 milliarder svenske kroner knyttet til sportsinnholdet i Norden.

Egenkapitalen i selskapet var på 2,8 milliarder svenske kroner ved utgangen av andre kvartal og første halvår i 2023, ned fra 8,9 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Kontantbeholdningen har blitt mer enn halvert det siste halvannet året, mens samlede forpliktelser var på nesten 17 milliarder svenske kroner ved utgangen av andre kvartal.

Katastrofeår

Problemene har bare tårnet seg opp for Viaplay i 2023, og krisen skulle virkelig skyte fart på starten av forrige måned.

Natt til mandag 5. juni ble en pressemelding med følgende tittel sluppet:

«Viaplay Group nedjusterer utsiktene for 2023 og ansetter ny konsernsjef».

Reaksjonen i markedet var ikke til å ta feil av og meldingen ga til slutt et kursfall på massive 62,7 prosent på Stockholm-børsen. 2. juni, fredagen før meldingen ble sendt ut, ble Viaplays b-aksjer omsatt for 225,4 kroner. Bare noen dager senere var kursen på under 70 svenske kroner.

I meldingen skrev strømmeselskapet at bakgrunnen for å nedjustere utsiktene var en «akselerert forverring av markedsforholdene», og det ble i tillegg opplyst at det ville ta lengre tid å kutte kostnader i henhold til planen. I samme melding ble det videre informert om at de langsiktige utsiktene ble trukket fullstendig.

Den nye toppsjefen skulle ikke få mer enn en drøy måned som leder før nye krisemeldinger ble sendt ut i forrige uke.

Først kom meldingen om at Pernille Erenbjerg hadde trukket seg som styreleder grunnet sykdom, og at Simon Duffy hadde erstattet henne midlertidig mens jakten på en ny styreleder settes i gang.

Bare noen timer senere, halv ett natt til torsdag, trakk Viaplay også den kortsiktige guidingen for 2023 fullstendig. Bakgrunnen for dette var en gjennomgang av selskapets drift som ble satt i gang av Madsen Lindemann og hans nye lederteam.

Bloomberg-analytiker Tom Ward skrev i en analyse at avgjørelsen om å trekke guidingen fullstendig var «enda et skudd for baugen for Viaplays kredibilitet».

– Det viser også tydelig hvordan finansielle trender har forverret seg den siste tiden, og er nok en utfordring for den nye konsernsjefen som må kunne vise at det finnes en vei fremover når resultatene for andre kvartal legges frem, het det.

