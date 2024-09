Vows driftsdirektør Jonny Hansen (nummer to fra høyre) har solgt seg helt ut av Vow Green Metals. Salgene startet dagen etter at to nye strategiske investorer ble annonsert for VGM. De har foreløpig tapt over 60 prosent av innsatsen. Bildet er fra noteringen av Scanship på Oslo Børs, selskapet som ble omdøpt til Vow. Toppsjef Henrik Badin holder i børsbjellen.

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB