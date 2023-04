Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter et skred av kvartalsrapporter og illevarslende nyheter fra fallerte First Republic Bank, avsluttet Wall Street en innholdsrik uke med det som utover kvelden ble en bred oppgang:

S&P 500 steg 0,8 prosent

Dow Jones Industrial Average steg 0,8 prosent

Nasdaq Composite steg 0,7 prosent

Dette var også den siste handelsdagen i april - Nasdaq Composite endte måneden nær uendret fra slutten av mars, mens S&P 500 og Dow Jones samlet steg henholdsvis 1,5 og 2,5 prosent.

For Dow Jones endte april som den sterkeste måneden siden januar.

Fredag meldte CNBC at det mest sannsynlige utfallet for fallerte First Republic Bank nå er at det føderale innskuddsfondet i USA (FDIC) tar over styringen, slik det gjorde med Silicon Valley Bank i mars. Mediet viser til kilder tett på prosessen.

Dermed var et nytt kursras i First Republic Bank et faktum, og aksjen falt totalt 43,3 prosent fredag. Tirsdag og onsdag falt aksjen henholdsvis 35 og 30 prosent, på stadig nye meldinger om at banken er i kontakt med amerikanske myndigheter, og at amerikanske myndigheter forsøker å få andre amerikanske banker til å redde First Republic.

Omlag 97 prosent av aksjonærverdiene i First Republic er gått opp i røyk siden kollapsen i Silicon Valley Bank.

Nye inflasjonstall

Én time før børsene åpnet ble PCE-deflatoren, Fed foretrukne inflasjonsindikator, sluppet.

Den viste at totalinflasjonen endte på 4,2 prosent i mars, 0,1 prosent høyere enn ventet, mens kjerneinflasjonen kom inn akkurat som ventet: på 4,6 prosent, uendret fra februar.

Parallelt ble også lønnsindeksen for første kvartal i USA sluppet – og den viser en vekst på 1,2 prosent i kvartalet, noe høyere enn investorer og økonomer ventet på forhånd.

– Det vil si at presset mot Fed holdes høyt oppe, fastslo Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken overfor DN.

Neste uke gjør den amerikanske sentralbanken (Fed) ny rentebeslutning, i det som er en uke spekket av sentralbank-avgjørelser.

Denne uken har derimot fremfor alt handlet om selskapsnyheter, med kvartalsrapporter fra øst og vest særlig fra tirsdag av.

Slår forventningene

Flere av de største tek-selskapene har kommet med rapporter som langt på vei har overgått forventningene til analytikere, som på vei inn i kvartalssesongen var på sitt mest pessimistiske siden 2009 overfor sektoren.

Nå viser en oversikt fra FactSet at 80 prosent av de totalt 261 S&P 500-selskapene som til nå har levert kvartalstall, har slått forventningene.

Det gjelder også Amazon, som kom med kvartalsrapport rett etter børsstenging torsdag. Aksjen hoppet i etterhandelen – men straffes når den faktiske handelen åpner fredag. Aksjen falt fire prosent etter at veksten i salg fra Amazon Cloud Services svekket seg i kvartalet.

Snap-aksjen faller imidlertid akkurat like hardt som etterhandelen torsdag skulle tilsi – på få minutter er aksjekursen sendt ned 17,1 prosent. Torsdag kveld kom nemlig selskapet med kvartalstall, og der kom det frem et tap før skatt betydelig større enn ventet.

Også Intel slapp kvartalstall torsdag kveld – og til tross for at inntektsfallet i forrige kvartal var det største i selskapets historie, steg aksjen fire prosent fredag.

