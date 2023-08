Artikkelen fortsetter under annonsen

På ukens siste handelsdag var stemningen i markedet blandet.

Da Wall Street åpnet klokken 15.30 pekte nøkkelindeksene ned. Fallet kom etter at produsentprisindeksen, som måler prisutviklingen på varer i produsentleddet ved salg til det amerikanske markedet og eksport, steg 0,3 prosent i juli fra måneden før. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,2 prosent, ifølge Trading Economics.

Det brede fallet varte imidlertid ikke lenge.

I 16-tiden kom nemlig foreløpige tall for Michigan-indeksen som måler forbrukernes tillit og forventninger i USA. Tallene viste at på de siste tre månedene har forbrukernes forventninger til inflasjonen bedret seg betraktelig, ifølge Trading Economics.

Det ble tatt godt imot av investorene som sendte Dow Jones opp. Kort tid etter hadde brede S&P 500 hentet inn deler av fallet fra handelsstart. Kun Nasdaq fortsatte å falle frem til Wall Street stengte.

Teknologiindeksen kunne til slutt notere sin andre tapsuke på rad. Det for første gang i 2023, ifølge CNBC.

Ellers så det slik ut for nøkkelindeksene da Wall Street stengte klokken 22.00 norsk tid:

Teknologitunge Nasdaq falt 0,68 prosent.

Industritunge Dow Jones steg 0,30 prosent.

Brede S&P 500 falt 0,11 prosent.

USA-nedgradering som katalysator

Det amerikanske aksjemarkedet har vært preget av større svingninger denne uken.

Tirsdag falt nøkkelindeksene bredt etter banknedgraderinger fra kredittvurderingsselskapet Moody's. Torsdag steg samtlige markant fra start, etter at kjerneinflasjonen for juli viste en moderat underliggende prisvekst.

Nasdaq var oppe så mye som 1,6 prosent torsdag, men falt raskt tilbake etter at Fed-topp Mary Daly advarte om at Fed nå står mellom å heve renten ytterligere eller å holde den høyt over en lengre periode. Indeksene endte til slutt svakt opp.

I en ukerapport fra Nordea skriver sjefstrateg Erik Bruce og analytiker Joachim Bernhardsen at katalysatoren for en noe sur markedsstemning denne uken, var forrige ukes nedgradering av amerikansk statsgjeld av kredittvurderingsbyrået Fitch.

De trekker også frem Moody's banknedgraderinger, men forklarer nedgraderingen med en noe forsinket reaksjon fra Moody's angående bankuroen i våres.

«Moody's har brukt tid på å fordøye bankuroen», skriver Nordea-økonomene.

Tross den siste ukens uro mener Bruce og Bernhardsen at usikkerheten rund makrobildet har avtatt og at bunnen trolig er passert for selskapenes inntjening.

Tross den siste ukens uro mener Bruce og Bernhardsen at usikkerheten rund makrobildet har avtatt og at bunnen trolig er passert for selskapenes inntjening.

Det er godt nytt for høsthalvåret, siden det skaper et «støttende bakteppe for aksjemarkedet», ifølge rapporten.