Slik så de ledende amerikanske børsindeksene ut klokken 22.00 norsk tid torsdag:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 1,0 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 0,7 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, steg 0,7 prosent

Tesla-aksjen falt nær seks prosent etter at selskapet avholdt kapitalmarkedsdag på onsdag. Flere medier peker på at markedet trolig lot seg skuffe av at de store nyhetene uteble.

Toppsjef Elon Musk brukte deler av tiden på å snakke om miljøet og utfordringene menneskeheten står foran. Musk bekreftet at Tesla planlegger å bygge en ny fabrikk i Mexico, men kom med få detaljer om fremdriftsplan. Ifølge meksikanske myndigheter skal Tesla investere fem milliarder dollar.

Tesla-direktør Drew Baglino sa at målet er å produsere 20 millioner elektriske kjøretøy i året i 2030. Totalt har Tesla produsert fire millioner biler siden den første modellen ble lansert for over 15 år siden.

Holder fast på kvartinger

Torsdag kveld uttalte flere medlemmer fra den amerikanske sentralbanken seg, ifølge Wall Street Journal. Blant annet Atlantas sentralbanksjef Raphael Bostic uutalte at han fortsatt har troen på å heve renten i samme tempo som tidligere, altså 0,25 prosentpoeng, ifølge Wall Street.

– Å gå frem sakte, men sikkert, er det mest passende å gjøre nå, uttalte Bostic.

Samtidig uttalte et medlem fra Washington, Christopher Waller, at han ønsker å se data som viser moderasjon i inflasjonen og arbeidsmarkedet, men ønsketenkning er ikke en erstatning for harde bevis i form av økonomisk rapporter.

– Etter å ha sett lovende tegn på fremgang, kan vi ikke risikere en gjenoppliving av inflasjonen, uttalte han.

Tiårsrenten bikker fire prosent

Markedsrentene fortsetter den kraftige oppturen i både Europa og USA, blant annet som en konsekvens av høyere enn ventet inflasjon i eurosonen. Kjerneinflasjonen endte på 5,6 prosent, mens den var ventet til 5,3 prosent.

Det er nå priset inn at den europeiske sentralbanken (ECB) vil heve styringsrenten til over fire prosent fra dagens nivå på 2,5 prosent, slik markedet i økende grad hadde fryktet tidligere denne uken, etter at inflasjonen steg mer enn ventet i både Frankrike, Spania og Tyskland i februar.

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid stiger markant til nær 4,07 prosent torsdag, og nærmer seg dermed toppnivået på 4,3 prosent fra i fjor høst. I løpet av den siste måneden har tiårsrenten steget fra 3,4 prosent.

Toårsrenten, som er særlig sensitiv for endringer i forventninger til den amerikanske sentralbankens styringsrente, har i løpet av den siste måneden steget fra 4,1 til 4,9 prosent. Toårsrenten er dermed på sitt høyeste nivå siden 2006.

– Hopper og spretter

Slike rentebevegelser er blitt en slags «ny normal» det siste året, men historisk sett er de voldsomme. Thomas Eitzen, kredittanalysesjef i SEB, mener mye av forklaringen ligger i volatile og motstridende nøkkeltall.

– Jeg skjønner ikke så veldig mye av det som skjer. Hvis du hadde spurt meg for seks måneder hva som ville skje med aksjemarkedet dersom rentene steg så mye, ville jeg nok svart at det skulle falle.

Kredittanalysesjef Thomas Eitzen i SEB. (Foto: Elin Høyland) Mer...

En vesensforskjell er at markedet den gang fryktet høye renter og resesjon, mens det nå frykter høyere renter og ingen resesjon, påpeker Eitzen.

– Sånn sett kan man forsvare prisingen av risikoaktiva som aksjer, men så er spørsmålet om markedets analyse av renter, inflasjon og økonomien er riktig, sier Eitzen.

Pandemien, med de tilhørende økonomiske støttepakkene som ble gitt, forstyrrer modellene og skaper et svakere sammenligningsgrunnlag enn normalt.

– Dataene for hvordan økonomien går hopper og spretter voldsomt mye. Økonomer og andre forståsegpåere klarer ikke å forstå om økonomien er svak eller sterk. Jeg har ikke peiling, men jeg synes det er rart at aksjemarkedet sier at det er sterkt.