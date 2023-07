Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag 4. juli var de amerikanske børsene stengt i anledning den årlige markeringen av amerikansk uavhengighet. På onsdag ringte imidlertid børsbjellene for fullt og slik ser det ut ved de ledende amerikanske indeksene ved åpning.

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, faller 0,23 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, faller 0,38 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, faller 0,04 prosent

Skuffende utvikling i Kina

Etter hvert som konsekvensene av pandemien avtok begynte Kina å gradvis åpne landet. Men utviklingen i verdens nest største økonomi har vært svakere enn mange ventet på forhånd.

De siste aktivitets- og forventningsindeksene for juni måned bekrefter nettopp det. PMI-indeksen til Caixin/S&P Global, som anses for å være en god pekepinn på retningen til økonomien, falt fra 50,9 i mai til 50,5 i juni. Den offisielle pmi-indeksen havnet på 49.

Samtidig er arbeidsledigheten hos unge kinesere rekordhøy på over 20 prosent. Dette er tall som skaper hodebry for Kina som har sett en akselererende eldrebølge som følge av ettbarnspolitikken som ble ført fra 1979 til 2015.

Musk og Zuckerberg brygger til strid

Denne uken er det knyttet særlig spenning vedrørende Metas lansering av det nye tekstbasert sosiale nettverket Threads. Nettverket bærer bemerkelsesverdige likheter til Elon Musk-eide Twitter og har potensialet til å bli en sterk rival.

Tidspunktet for lanseringen er ikke tilfeldig. Siden Musk tok over Twitter i 2022 har han begitt seg ut på en ferd for å gjøre selskapet lønnsomt, hvilket innebærer at 80 prosent av den opprinnelige arbeidsstyrken har fått fyken samtidig som en rekke applikasjoner ved det sosiale mediet har falt bak betalingsmur. Konsekvent har annonsører flyktet selskapet og Meta-sjef Mark Zuckerberg ser sitt snitt til å kapre markedsandeler.

I konfliktens heter har de to milliardærene avtalt å møtes til en «cage fight» for å gjøre opp seg i mellom. Musk har i kjent stil økt innsatsen og uttalte forrige uke at kampen muligens vil utkjempes på romerske Colosseum.

Meta stiger 0,43 prosent fra start.