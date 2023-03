Artikkelen fortsetter under annonsen

Turbulensen i det globale aksjemarkedet fortsetter med full styrke onsdag, og ved åpning på Wall Street falt alle de tre ledende indeksene markant. På et tidspunkt var både Dow Jones og S&P 500 ned over to prosent. Slik så det ut ved stengetid:

Industritunge Dow Jones falt 0,87 prosent.

Samleindeksen S&P 500 falt 0,69 prosent

Teknologitunge Nasdaq Composite var opp 0,05 prosent.

Credit Suisse-stup

Aksjekursene til flere europeiske banker falt onsdag, men den som falt mest var den sveitsiske storbanken Credit Suisse som stupte over 31 prosent på børsen i Zürich. Fallet kom etter at største aksjonær, Saudi National Bank, har sagt nei til å spytte mer penger inn i den kriserammede sveitsiske storbanken. Da børsen i Sveits stengte var sluttkursen bankens laveste noen sinne.

– Det vesentlige som har skjedd er usikkerheten rundt Credit Suisse. De har hatt problemer lenge. Deutsche Bank er et annet tilfelle hvor det har dukket opp usikkerhet, sier sjefsstrateg i Danske Bank Anders Johansen.

Credit Suisse-aksjen er også notert på New York-børsen, der den faller rundt 25 prosent, 17:30 norsk tid.

Johansen viser til at Credit Suisse lenge har vært i trøbbel, og at banken er avhengig av et godt marked for å få gjennomført en restrukturering.

– Banker er limet i økonomien, og om de blir redde for å låne penger seg imellom, så er det det verste som kan skje. For da vil alle de selskapene som hadde et låneproblem som var i fred med å bli løst, igjen få et problem når investorer sitter på kapitalen sin i stedet for å låne den ut, sier han videre.

The Wall Street Journal skriver at representanter fra den europeiske sentralbanken (ECB) kontaktet långivere det fører tilsyn med onsdag for å spørre om eksponeringen mot Credit Suisse, og viste til kilder med kjennskap til saken. ECB har ikke ønsket å kommentere saken. Den sveitsiske sentralbanken har heller ikke ønsket å kommentere saken.

Bloomberg skriver at det amerikanske finansdepartementet overvåker situasjonen. Ifølge avisen skal departementet være i kontakt med myndigheter i en rekke andre land.

The Financial Times skriver at banken har bedt den sveitsiske sentralbanken om å ytre offentlig støtte. Ifølge avisen skal Credit Suisse ha bedt om at sentralbanken forsikrer offentligheten om at den er i god stand.

Fall i banksektoren

Credit Suisse drar med seg flere amerikanske storbanker nedover på Wall Street onsdag:

Citigroup faller med 5,44 prosent.

Wells Fargo faller med 3,21 prosent.

Goldman Sachs faller med 3,09 prosent.

Bank of America faller med 0,94 prosent.

Fallende oljepriser, stigende dollar

Spotprisen på brentolje falt onsdag til under 75 dollar fatet. Det er det laveste siden desember 2021.

– Det skyldes en frykt for at verden stopper opp. Når verden stopper opp, vil etterspørsel etter olje falle og da faller også oljeprisen, sier Johansen i Danske Bank.

Han forklarer at i en normalsituasjon der aksjemarkedet faller, så vil rentene falle mens dollaren vil styrke seg.

– Men dette skjedde ikke på mandag, fordi krisen var i USA. Nå derimot stiger dollaren, og det betyr at risikoen også er flyttet til Europa.