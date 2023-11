Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorer i amerikanske aksjer satte forrige uke strek for en uvanlig tung oktober-måned, før den amerikanske sentralbanken entret scenen og fyrte oppunder et børsbål.

Fed meldte at den lar styringsrenten ligge uendret inntil videre, og utløste med det et markant rentefall – og kraftig kursoppgang for amerikanske aksjeindekser.

Fredag kom de viktige «non-farm payrolls» inn svakere enn ventet for oktober – og rentene falt enda mer, mens aksjer steg ytterligere. Uken ble årets hittil klart beste.

De ledende børsindeksene svingte mellom pluss og minus mandag. Det endte slik:

S&P 500 steg 0,18 prosent

Nasdaq Composite steg 0,3 prosent

Dow Jones Industrial Average steg 0,1 prosent

– Oversolgte investorer, solide inntjeningstall, håp om at Fed er ferdig med å heve rentene og en markant tilbakegang i renter har ført kjøpere tilbake på markedet, slår Adam Turnquist hos LPL Financial's fast overfor CNBC.

Amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid handles mandag ettermiddag til en effektiv rente på 4,65 prosent, en nedgang på rundt 25 basispunkter på én uke. Nylig snuste tiåringen, eller verdens viktigste rente, på et nivå på fem prosent, det høyeste siden 2007.

Handelsstans i skandaleselskap

Financial Times meldte før børsåpning mandag at kontorfellesskap-aktøren WeWork er i ferd med å slå seg selv konkurs. Handelen i aksjen er nå suspendert.

Selskapet, som er grunnlagt av Adam Neumann og har fått milliarder av dollar skutt inn fra japanske SoftBank, har nå en markedsverdi på skarve 50 millioner dollar. På topp var egenkapitalen verdsatt til 47 milliarder dollar.

Tidligere i år meldte WeWork at det ikke ville klare å betale tilbake renter til obligasjonseiere, mens det jobbet med en omfattende restrukturering. Mesteparten av selskapets obligasjonsgjeld handles til svært høy effektiv rente.

Investorene går rolig uke i møte

Der de siste par ukene har vært fylt til randen med kvartalstall fra de største amerikanske selskapene samt viktige makroindikatorer fra USA, blir denne uken langt roligere.

Omkring 80 prosent av selskapene som inngår i S&P 500-indeksen har allerede levert kvartalstall, og analyseleverandøren FactSet finner at hele 82 prosent av disse igjen har slått inntjeningsestimatene analytikerkorpset hadde på forhånd.

Holder andelen seg helt til alle selskapene har levert kvartalsresultater, er den den høyeste siden tredje kvartal i børseufori-året 2021. Det skal sies at de siste ti årene har 74 prosent av selskapene slått inntjeningsforventningene, ifølge FactSet.

Samlet sett rapporterer selskapene inntjening som ligger 7,1 prosent over gjennomsnittlig analytikerestimat. Dette er også over snittet for de siste ti årene. Åtte av elleve sektorer melder inntjeningsvekst på årsbasis, og veksten er størst innen telekom, varehandel og finansbransjen. Energi-, helse- og materialsektorene melder om inntektsfall fra i fjor.