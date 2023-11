Artikkelen fortsetter under annonsen

Det amerikanske aksjemarkedet hadde lagt bak seg syv dager på rad med oppgang. Onsdag ble seiersrekken forlenget for to av tre ledende indekser:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,12 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 0,08 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, steg 0,1 prosent

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, gjerne omtalt som verdens viktigste rente, faller seks basispunkter til 4,51 prosent. Samtidig faller prisen på amerikansk lettolje (WTI) over to prosent til under 76 dollar fatet.

Sentralbanksjef Jerome Powell holdt en tale onsdag ettermiddag, men sa ikke noe konkret om økonomiske utsikter eller styringsrenten. Investorene retter nå blikket mot torsdagen, der Powell skal delta i en paneldebatt på en IMF-konferanse.

Markedet tror nå at rentetoppen er nådd, men det prises rundt 50 prosent sannsynlighet for at renten vil kuttes allerede i mai neste år. For øyeblikket ligger renten mellom 5,25 og 5,5 prosent.

Warner Bros stuper

Medieselskapet Warner Bros. Discovery, som blant annet eier HBO og en rekke tv-kanaler, stupte 19 prosent etter at selskapet la frem tall for tredje kvartal.

Selskapet tapte 417 millioner dollar, som var mer enn analytikerne ventet. Antall abonnenter falt også til 95,1 millioner, ned 700.000 fra andre kvartal.

I førhandelen lå elbilprodusenten Rivian an til en oppgang på ni prosent etter at selskapet oppjusterte produksjonsguidingen for helåret. Aksjen åpnet imidlertid den ordinære handelen med en oppgang på bare to prosent og endte til slutt med et fall på 2,4 prosent.

Nettmegleren Robinhood falt over 14 prosent etter at selskapet meldte om lavere handelsvolum forrige kvartal. Selskapet hadde lavere omsetning og større tap enn analytikerne hadde sett for seg.

Spillselskap til værs

På den annen side steg oljeselskapet Occidental Petroleum 1,5 prosent etter å ha lagt frem tall som var sterkere enn forhåndsestimatene. Warren Buffetts Berkshire Hathaway kontrollerer mer enn en fjerdedel av Occidental-aksjene.

Spillselskapet Roblox steg nesten 12 prosent etter fremleggelse av rapporten for tredje kvartal. Videospillplattformen hadde 70,2 millioner daglige brukere, en økning på 20 prosent fra året før.

Rundt 80 prosent av S&P 500-selskapene som har lagt frem tall for tredje kvartal har slått inntjeningsestimatene, ifølge CNBC. Rundt 59 prosent av selskapene slått omsetningsestimatene.