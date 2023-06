Artikkelen fortsetter under annonsen

USA-børsene styrer mot enda en uke med oppgang. På ukens siste handelsdag ser det slik ut på de tre nøkkelindeksene fra start:

Den brede S&P 500-indeksen stiger 0,5 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger Nasdaq Composite stiger 0,9 prosent.

Den industritunge indeksen Dow Jones stiger 0,2 prosent.

Om oppturen holder seg, vil det være fjerde uke på rad hvor med oppgang for S&P 500-indeksen.

Tek-oppgang

Teknologiaksjene leder an oppgangen fredag, med elbilprodusenten Tesla i spissen. Aksjen stiger seks prosent på nyheter om at General Motors skal bruke Teslas ladenettverk.

Netflix stiger mer enn to prosent på en oppdatering om økt antall abonnenter i USA etter at strømmetjenesten har slått ned på deling av passord.

Adobe stiger rundt fem prosent etter å ha varslet planer for en ny KI-abonnementstjeneste.

Apple stiger nær en prosent. Amazon og Alphabet stiger begge mer enn en prosent.

S&P 500-indeksen har nå steget 20 prosent fra bunnpunktet i november. I børslingo er det gjerne det som omtales som et «bullmarked». Nå venter markedene på neste ukes rentebeslutninger fra den amerikanske sentralbanken og den europeiske sentralbanken. Der vil de følge nøye med på både rentesettingen og hva slags signaler sentralbanksjefene sender.

Markedene priser nå nesten inn en ny renteheving på 0,25 prosentpoeng i USA.

– Vi er blitt litt ukomfortable med med handel i tek. Det er knapphet på vekst, og markedet er villig til å betale en premie for den knappheten, sier Stuart Kaiser, USA-sjef for aksjehandelsstategi i Citigroup til Bloomberg.

Rolig i Europa

Det har vært en rolig dag på de europeiske børsene. Ingen store svingninger, men svakt fall de aller fleste stedene. Oljeprisen handles mer eller mindre flatt, mens den norske kronen har styrket seg gjennom dagen etter sterke inflasjonstall i Norge.

Oslo Børs steg 0,31 prosent på ryggen av litt høyere oljepris.