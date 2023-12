Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter å ha takket av en kruttsterk november, har amerikansk aksjemarked fortsatt i samme tralt inn 1. desember:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, steg 0,6 prosent

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 0,8 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 0,6 prosent

Samtidig har amerikansk tiårig statsrente falt rett over 10 basispunkter, og ble handlet til rundt 4,23 prosent ved fredag kveld.

Dow Jones ligger nå på årsbeste, mens både S&P 500 og Nasdaq Composite nå har steget i fem uker til ende. S&P 500 steg hele 8,9 prosent forrige måned, mens Nasdaq klatret 10,7 prosent.

– Markedsaktører har konkludert med at til tross for nær fem prosents avkastning er «cash trash» sammenlignet med potensialet for rask profitt i mer risikable aktivaklasser, skrev sjefstrateg i Interactive Brokers Steve Sosnick i et notat tidligere i uken.

– For tidlig å spekulere i lettelser

Dette skyvet for amerikanske aksjer har kommet samtidig som lengre amerikanske renter har vært på nedadgående. Tiårig amerikansk statsrente nådde en topp på fem prosent midtveis i oktober, men ligger nå på vesentlige lavere nivåer.

Tilbake i oktober handlet narrativet om at amerikansk økonomi kanskje trenger helt andre rentestørrelser enn den har levd under det siste tiåret, mens det nå igjen spekuleres i rentekutt om ikke veldig lang tid, skriver CNBC.

– Det er for tidlig å spekulere i lettelser i pengepolitikken, uttalte imidlertid Jerome Powell under en tale ved et universitet i Atlanta, ifølge Bloomberg.

Likevel tiltok oppgangen på Wall Street etter Fed-sjefens uttalelser, som var de siste offentlige uttalelsene Fed-medlemmer har mulighet til å komme med før neste rentebeslutning. Frem til da er de pålagt taushet rundt pengepolitiske forhold.

Enhver uttalelse Powell kommer med følges av en del ytterst lydhøre markedsaktører, og i samme tale fredag kveld sa Fed-sjefen at sentralbanken er beredt til å heve renten ytterligere dersom det trengs. Han sa samtidig at amerikansk pengepolitikk er godt inne i restriktivt område.

Rentekutt i mars, ifølge markedet

Fredag kveld falt også renten på amerikansk statsgjeld med to års løpetid rundt 0,1 prosent. Slike korte renter blir i enda større grad enn for eksempel "tiåringen" påvirket av både Feds pengepolitikk direkte, samt indirekte gjennom forventningene til Fed-renten på kort sikt.

Neste rentebeslutning fra Fed kommer 13. desember, og i rentemarkedet hersker det bred enighet om at renten vil holdes uendret fra dagens intervall på 5,0-5,25 prosentpoeng.

Første rentekutt prises for øyeblikket inn til å skje i mars neste år, med en sannsynlighet på 56,4 prosent, ifølge CME Group.

Leder for aksjeanalyse hos Wells Fargo, Chris Harvey, bemerket overfor CNBC at det nok er på tide med en korreksjon for aksjer, etter at aksjemarkedet i stort fremstår «dramatisk overkjøpt» etter hans syn.

– Alle er blide og fornøyde nå, men det vil være på tide med enten en korreksjon eller børsnedgang av noe slag når vi trer inn i det nye året, sa Harvey torsdag kveld.