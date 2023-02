Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag ser det slik ut på de toneangivende indeksene på Wall Street vel 20 minutter etter åpning:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, stiger 0,4 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, stiger 0,6 prosent

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige industriselskaper, stiger 0,3 prosent

Denne uken venter investorene spent på ferske tall på konsumprisindeksen (kpi), som legges frem på tirsdag. Prisveksten er ventet til i komme inn på 6,2 prosent i januar, ned fra 6,5 prosent i desember. Kjerneinflasjonen er ventet på 5,5 prosent, mot 5,7 prosent i desember.

Nasdaq legger bak seg den første uken i minus

Torsdag kveld surnet stemningen på Wall Street kraftig utover kvelden, etter å ha åpnet opp etter en del sterke kvartalsresultater. Fredag ble stemningen preget av et fortsatt fall på Nasdaq, der Tesla-aksjen falt fem prosent, etter at aksjen i elbil- og batteriselskapet steg nærmest sammenhengende fra nyttår og omtrent doblet seg i verdi.

Nasdaq-indeksen har lagt bak seg den første uken i minus i år, ned rundt fire prosent. Fallet ble utløst av Googles lansering av en ny chatrobot som rett og slett ikke virket bra nok. Aksjekursen i Alphabet, selskapet som eier Google, stupte forrige uke og dro ned hele teknologisektoren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg uttalte Jerome Powell under et intervju at det fortsatt er en lang vei å gå i kampen mot inflasjonen. Han bemerket også at rentene kan stige mer enn markedene forventer hvis inflasjonstallene ikke avtar, noe som bidro til å løfte markedsrentene, skriver CNBC.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.