Artikkelen fortsetter under annonsen

Før torsdagen hadde S&P 500-indeksen, verdens mest toneangivende aksjeindeks, steget fire dager på rad. Lenge lå det an til at oppgangen ville vare en dag til, men mot slutten av handelsdag falt indeksen ned i negativt terreng. Slik endte børsdagen i USA.

Den brede aksjeindeksen S&P 500 falt 0,16 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 0,11 prosent og steg dermed for femte dag på rad.

Industritunge Dow Jones falt 0,48 prosent.

Svakeste siden februar

Til tross for torsdagens lille fall i S&P og Dow Jones, har stemningen blant investorene endret seg betydelig over de siste dagene. Nå priser markedet inn rundt 50 prosent sannsynlighet for at renten i USA heves i år. Det er vesentlig mindre enn for bare to dager siden. Hele uken har investorene behandlet svakere makrotall som gode nyheter fordi det indikere en nedkjøling av økonomien og en potensielt mildere amerikansk sentralbank.

Selv om børsene har løftet seg de siste dagene, endte S&P 500-indeksen fortsatt i minus for august. Indeksen ligger halvannen prosent lavere enn ved inngangen til måneden. Nasdaq endte ned nesten to prosent i august. Dow Jones falt mer enn to prosent.

Det betyr at både S&P 500 og Nasdaq Composite har lagt bak seg en måned med negativ avkastning for første gang siden februar. For Nasdaqs del var august den svakeste måneden så langt i år.

Makrouke

Torsdag ettermiddag viste ferske PCE-tall at prisveksten i USA var på 3,3 prosent på årsbasis i juli. Det var akkurat som ventet. Kjerneinflasjonen ble målt til 4,2 prosent. Også den akkurat som ventet. PCE-tallene blir ofte omtalt som Feds foretrukne inflasjonsmål.

Andre nøkkeltall som ledige stillinger, bnp og sysselsettingsvekst i privat sektor har vært på nedsiden av forventningene. Fredag kommer det som ofte omtales som månedens viktigste tall, arbeidsmarkedstall for august.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.