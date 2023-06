Artikkelen fortsetter under annonsen

Forrige uke la den brede S&P 500-indeksen i USA bak seg sin beste uke siden mars.

Det så lenge ut som investorene skulle sende indeksen videre opp, men rundt en time før børsslutt surnet stemningen.

S&P 500 falt 0,2 prosent.

Nasdaq Composites falt 0,09 prosent.

Dow Jones falt 0,59 prosent.

Smørbrødliste

Blant de tre nøkkelindeksene er det teknologiindeksen Nasdaq som har steget mest i år, med hele 26 prosent. Det til tross for at sentralbankene har hevet rentene kjapt og mye. Økonomene priser fortsatt inn litt høyere rente i USA. Arbeidsmarkedet holder seg fortsatt sterkt og kjerneinflasjonen viser seg å være seig.

Med det som bakteppe mener investeringsdirektør Julian Howard i GAM Investments at Nasdaq er veldig høyt priset for øyeblikket og at investorene nå heller bør vente å se enn å gå tungt inn. Det sier han til CNBC.

Han mener det er en smørbrødliste med problemer og at markedet igjen bør konsentrere seg om inflasjon og renter nå som politikerne er blitt enige om å heve gjeldstaket.

– Den amerikanske forbruker er ganske ambivalent til inflasjon. De forventer på en måte høyere inflasjon og det er farlig fordi det gir høyere inflasjon i seg selv siden forventninger åpenbart leder til høyere inflasjon, sier Howard til CNBC.

Nye briller fra Apple

Apple, verdens største selskap målt etter markedsverdi, lanserte mandag kveld sitt neste store produkt: Apple Vision Pro.

AR-brillene ble vist frem på det årlige Worldwide Developers Conference i California. Brillene – eller headsettet – skal blande virkeligheten og virtuell virkelighet (VR), som på norsk kalles utvidet virkelighet (AR).

Dette er Apples første store kategorilansering siden Apple Watch i 2015. Brillene vil koste 3499 dollar og er planlagt for salg tidlig i 2024.

Før lanseringen steg Apple-aksjen mer enn en prosent. Utover kvelden har oppgang smuldret opp, og aksjen sluttet ned 0,76 prosent.

Børsløft etter oljekutt

Det har vært en rolig dag også på de europeiske børsene. Oslo Børs fikk først løft av oljeprisen som steg på ryggen av nye produksjonskutt fra oljealliansen Opec+. Hovedindeksen falt imidlertid noe tilbake etter at oljeprisen falt da børsdagen nærmet seg over. Oslo Børs steg 0,08 prosent mandag.

Søndag ble kartellet enige om å kutte produksjonen med én million fat per dag fra juni. Produksjonskuttet som ble kunngjort skjer ikke på tvers av flere av medlemslandene, men kun fra Saudi Arabia, som sammen med Russland er de to mektigste aktørene i den utvidede samarbeidsalliansen.

Mandag kveld stiger oljeprisen 0,2 prosent og handles til rundt 76,3 dollar fatet.