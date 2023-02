Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter kraftig oppgang tirsdag falt de amerikanske børsene onsdag etter en lanseringstabbe for ny chatbot fra Alphabet-eide Google, som falt nesten åtte prosent. Torsdag falt Alphabet nye 4,4 prosent.

Men torsdag var det optimisme å spore, og sterke selskapsresultater løftet stemningen ved åpning. I markedet likte man også at presset i arbeidsmarkedet kan synes å avta, med noe flere nye dagpengesøkere sist uke. Jobbtallene satte i hvert fall ved åpningen frykten for sentralbankens planlagte renteoppgang i skyggen.

Men optimismen falt utover ettermiddagen og kvelden, da børsene falt ned i minus.

Stor spredning mellom rentene på toårige og tiårige statsrenter, på et tidspunkt på hele 85 basispunkter, utløste ny frykt for økonomisk trøbbel og til og med en resesjon. Renteforskjellen mellom de to statspapirene var torsdag den største siden tidlig på 1980-tallet og endte på 81,57 punkter.

Slik endte det for de ledende amerikanske børsindeksene torsdag:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt med 0,88 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, endte ned 1,02 prosent.

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, sluttet ned 0,73 prosent.

Nasdaq falt tyngst onsdag, og det gjentok seg torsdag. Nok en gang var det Alphabet som ledet an i fallet for teknologiselskapene, aksjen falt 4,39 prosent. Meta, selskapet som eier blant annet Facebook, falt tre prosent.

Bitcoin falt med fem prosent og omsettes torsdag kveld for 21819 dollar, men er opp 25 prosent siden begynnelsen av januar.

Tesla-aksjen gikk mot strømmen og steg tre prosent, og aksjekursen er nesten doblet siden nyttår.

Godt fra selskapene

Bob Iger markerte comebacket som toppsjef i underholdningsgiganten Walt Disney Company med å levere en overraskende lite dårlig kvartalsrapport sent onsdag kveld, og markedet satte også pris på hans varslede sparepakke på 5,5 milliarder dollar som blant annet innebærer at 7000 ansatte skal bort. Disney-aksjen steg nesten fem prosent i åpningen torsdag, men deretter gikk det bare nedover og aksjen endte ned 1,31 prosent.

Drikkevaregiganten PepsiCo og luksusvarekjempen Ralph Lauren er blant selskapene som torsdag la frem resultater som var bedre enn ventet. Tobakksselskapet Philip Morris, bilprodusenten Toyota og farmasiselskapet AstraZeneca er andre selskaper som la frem resultater før børsene i USA åpnet, og som alle slo forventningene.

Over halvparten av de 500 selskapene som utgjør S&P 500-indeksen har nå lagt frem resultater for fjerde kvartal i fjor. Data fra analyseselskapet Refinitiv viser at 69 prosent av disse selskapene har levert bedre enn analytikerne hadde ventet, mot normalt 66 prosent.

Hardt teknologifall

Onsdag ledet teknologiindeksen Nasdaq an fallet på Wall Street, etter at Alphabet raste ned nesten åtte prosent. Selskapet som blant annet eier Google. Det hele startet med en presentasjon mandag hvor Google lanserte den nye chatboten for kunstig intelligens (AI), «Bard».

Men lanseringen ble langt fra vellykket. Bard leverte ufullstendige og dårlige svar til et publikum og marked som sendte aksjen kraftig ned.

Bard skal være Googles konkurrent til Chat GPT, som også har fått konkurranse fra Microsoft som i helgen lanserte sin chatbot.

Google har nå varslet at de vil forbedre deres nylig lanserte chatbot og bruke tilbakemeldingene som vil «møte de høye kravene til kvalitet, sikkerhet og grundighet». Foreløpig tror ikke markedet på Google.