Det startet friskt på de amerikanske børsene da handelen åpnet onsdag ettermiddag. Etter noen timer hadde luften langsomt sivet ut av ballongen, men så pustet den amerikanske sentralbanken litt liv i Wall Street med rentereferatet som ble offentliggjort onsdag. De tre nøkkelindeksene sluttet slik:

Den brede aksjeindeksen S&P 500 steg 0,43 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 0,71 prosent.

Industritunge Dow Jones steg 0,19 prosent.

Det er fjerde dag med rad på oppgang i det amerikanske aksjemarkedet.

Faller i børsdebuten

Den tyske sandalprodusenten Birkenstock gikk på børs onsdag. Selskapet har produsert sandaler, tøfler og sko i 249 år og ble priset til 8,64 milliarder dollar i forbindelse med børsnoteringsprosessen før handelen åpnet.

Det tilsvarer 46 dollar per aksje. Det ble en lunken debut for Birkenstock. Aksjen sluttet til 40,2 dollar, som tilsvarer et fall på over 12 prosent fra noteringskursen.

Før børsåpning sprakk nyheten om at den amerikanske oljegiganten ExxonMobil kjøper Pioneer Natural Resources for 59,5 milliarder dollar. Det tilsvarer svimlende 645 milliarder kroner, og er det suverent største oppkjøpet i verden i år.

Med det befester Exxon posisjonen som den aller største aktøren i det enorme skiferbassenget Permian i USA. Ifølge analytiker Teodor Sveen-Nilsen kan transaksjonen bidra til å gjøre oljemarkedet litt mindre volatilt, skrev DN tidligere onsdag.

Exxon-aksjen falt 3,6 prosent.

Renter faller litt

Like før børsåpning ble ferske tall for produsentprisindeksen i USA sluppet. Prisene steg 0,5 prosent i september, høyere enn de 0,3 prosentene som var ventet. Det ser ikke ut til å plage markedsaktørene nevneverdig. Selv om september-tallene var høyere enn ventet, var de fremdeles lavere enn måneden før da de steg 0,7 prosent.

Ellers ligger renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, ofte omtalt som verdens viktigste rente, noe lavere enn tirsdag. Onsdag kveld står den i 4,56 prosent, ned fra siste topp på nær 4,9 prosent tidligere i oktober.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller litt.