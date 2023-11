Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært få bevegelser i rentemarkedet gjennom dagen og aksjemarkedene i USA svarte med en rolig børsdag. Alle de tre nøkkelindeksene falt moderat fra start og har holdt seg omtrent i det samme sjiktet utover handelsdagen og helt til stengetid.

Markedet har fått servert referatet fra forrige rentebeslutning i USA uten å skape store bevegelser.

Innfridde

Mandag steg databrikkeprodusenten Nvidia – som så til de grader har ridd KI-bølgen – til en ny toppnotering. Tirsdag falt den svakt. I år har aksjen steget rundt 250 prosent.

Etter børsslutt tirsdag la giganten frem resultater som knuste estimatene. Tallknuserne hadde ventet inntekter på 16,18 milliarder dollar, ifølge CNBC. Nvidia leverte en omsetning på 18,12 milliarder dollar. Det er en vekst på mer enn 200 prosent fra samme periode i fjor.

– Vår sterke vekst reflekterer bred plattformendring i bransjen fra generell bruk til akselerert databehandling og generativ KI, sier toppsjef Jensen Huang i en melding.

Det justerte resultatet per aksje var på 4,02 dollar, mot ventet 3,37 dollar.

I fjerde kvartal venter selskapet å omsette for 20 milliarder dollar, pluss minus to prosent.

Til tross for at forventningene slås, ligger Nvidia-aksjen mer eller mindre flatt i etterhandelen.

På forhånd trodde Bank of America-analytikere at investorene ville følge med på blant annet mulige Kina-restriksjoner og konkurransebildet i resultatfremleggelsen. Det fikk de i så fall svar på.

Nvidia skriver nemlig at eksportrestriksjoner til Kina og andre land vil ha betydelig innvirkning på fjerde kvartal. Selskapet venter at salgene til disse destinasjonene vil falle betydelig dette kvartalet, men mener også at dette vil bli mer enn veiet opp for av sterk vekst i andre regioner.

– Aksjemarkedet er nok en gang priset for perfeksjon. Kanskje blir Nvidias resultater «perfekte» nok til å drive ting enda høyere. Men siden aksjemarkedet er mer «overkjøpt» nå enn det var «oversolgt» for tre uker siden må investorene være veldig rask på labben idet vi beveger oss gjennom slutten av november og inn i desember, sa sjefstrateg Matt Maley i Miller Tabak + Co til Bloomberg News i forkant av resultatfremleggelsen.

Å være priset for perfeksjon er et uttrykk som ofte brukes om aksjer som har en høy verdsettelse basert på optimistiske forventninger om fremtidig utvikling.

«Priset fullstendig bort»

Noen timer inn i handelen tirsdag ble referatet fra da den amerikanske sentralbanken (Fed) besluttet å holde styringsrenten uendret på intervallet 5,25 og 5,5 prosent i starten av måneden offentliggjort.

I disse referatene redegjør Fed for hvilke forhold som ligger til grunn for rentebeslutningen. I det ferske referatet fremgår det at Fed ikke ga noen signaler om mulige rentekutt og at medlemmene er enige om å ha en forsiktig tilnærming til videre rentebeslutninger.

Markedet har gjennom året befunnet seg i et realt rente-revehi, hvor veien ut av inflasjonssjokket ikke har vært helt selvsagt. Nå later det til at investorene har funnet lys. Ifølge Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov er markedet i dag helt overbevist om at rentetoppen er nådd.

«Den usikkerheten som en stund har vært rundt en eventuell siste heving, er nå priset fullstendig bort», skriver han i morgenrapporten tirsdag.

Fremover vil nøkkeltallene avgjøre retningen og de viser nå at arbeidsmarkedet kjøles mer ned, hvor man blant annet igjen ser en tydeligere oppgang i antall nye dagpengesøkere, mener økonomen. Ikke minst har kjerneinflasjonen vært lavere enn ventet, noe som ga et betydelig markedsutslag sist uke.

Nå priser rentemarkedet inntil to rentekutt innen utgangen av juli neste år, med nærmere 30 prosent sannsynlighet for at det første kuttet kan komme allerede i mars, ifølge Hov.