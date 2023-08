Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært en gledens uke for investorene i det amerikanske aksjemarkedet. Svake makrotall har gitt børsene styrke. Markedet priser nå inn mindre enn 50 prosent sannsynlighet for at renten i USA heves i år. Det er vesentlig mindre enn for bare to dager siden.

De tre amerikanske nøkkelindeksene fortsatte ufortrødent videre onsdag:

S&P 500 steg 0,39 prosent.

Nasdaq Composite steg 0,54 prosent.

Dow Jones steg 0,11 prosent.

Dette er fjerde dagen med oppgang for S&P 500, verdens mest toneangivende børsindeks.

«Dårlige nyheter er gode nyheter»

Markedet har fått, og kommer fortsatt til å få, mange makrotall å fordøye denne uken.

I går pustet månedlige jobbtall liv i markedet. Antall ledige stillinger i USA falt mer enn ventet i juli. Det indikerer at arbeidsmarkedet fortsetter å bremse opp. Bnp-veksten var lavere enn ventet, viste tall onsdag. Samtidig steg antall sysselsatte i privat sektor steg med 177.000 i august. Det er godt under forrige måneds reviderte tall på 371,000. August-tallene var også lavere enn ventet.

– Investorene reagerer med en «dårlige nyheter er gode nyheter»-tilnærming, og vedder på at en bremsende økonomi vil føre til et mindre aggressivt Federal Reserve. Dette har beroliget investorene, men tilføyer et element av risiko dersom pendelen fortsetter å svinge ettersom en inntjeningsopphenting er viktig for fortsatt sterke markeder, sier sjef for investeringsanalyse Mark Hackett i Nationwide til Bloomberg.

Torsdag legges den amerikanske sentralbankens foretrukne inflasjonsmål frem, PCE-inflasjonen. Fredag kommer sysselsettingsrapporten for august, ofte omtalt som «månedens viktigste tall».

HP-fall

Datamaskinprodusenten HP (Hewlett-Packard) faller over seks prosent etter at selskapet etter børsslutt tirsdag rapporterte et fall på nær ti prosent i inntektene og kom med overraskende lave utsikter til inntjeningen for året. Justert inntjening per aksje ble guidet til mellom 0,85 og 0,97 dollar pr aksje. Det var lavere enn hva analytikerne ventet.

Apple steg mer enn én prosent. Nvidia steg også rundt én prosent.