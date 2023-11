Artikkelen fortsetter under annonsen

De tre nøkkelindeksene i USA åpnet forsiktig på ukens siste handelsdag. Torsdag holdt børsene stengt i forbindelse med Thanksgiving. Fredag har de «halv dag» og stengte klokken 19.00.

Slik så det ut da Wall Street stengte:

Dow Jones steg 0,33 prosent.

Nasdaq Composite falt 0,11 prosent.

S&P 500 steg 0,06 prosent.

Rentene stiger

Lange renter i USA har steget gjennom fredagen etter en økning i tyske statsrenter torsdag. Tyskland vil heve gjeldstaket etter at landets høyesterett ikke godkjente Scholtz-regjeringens budsjett. Andre europeiske statsrenter steg også, og amerikanske har fulgt etter.

Investorene har nå flokket til aksjer i et tempo som ikke er sett på to år, ifølge Bank of America-strateg Michael Hartnett, idet veddemålene på at styringsrenten har toppet ut. Det skriver Bloomberg News.

Ifølge nyhetsbyrået nærmer oljealliansen Opec+ seg nå også en løsning på uenigheten om kvoter som gjorde at gruppen utsatte helgens møte til neste uke.

Misnøyen skal ha oppstått da Angola, Kongo og Nigeria ble bedt om å akseptere reduserte produksjonsmål for neste år, ifølge Bloomberg. Nå blir det fortalt av Opec-kilder at en avtale er innen rekkevidde.

Oljeprisen (brent) faller svakt fredag og handles like under 81 dollar fatet i spotmarkedet.

Teknologifest

Den brede og toneangivende S&P 500-indeksen har steget rundt 19 prosent hittil i år. Industritunge Dow Jones har steget syv prosent, mens Nasdaq Composite – som inneholder mange teknologiselskaper – har steget hele 36 prosent.

Det er nemlig de store tek-selskapene som har dratt mye av lasset i USA i år. I år ble begrepet «Magnificent Seven» tatt i bruk. De syv «storslagne» aksjene har steget kraftig så langt i år:

Apple har steget 52 prosent.

Microsoft har steget 57 prosent.

Alphabet har steget 53 prosent.

Amazon har steget 71 prosent.

Nvidia har steget 236 prosent.

Meta har steget 171 prosent.

Tesla har steget 119 prosent.

