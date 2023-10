Artikkelen fortsetter under annonsen

Det internasjonale nyhetsbildet har siden helgen vært preget av Hamas' angrep på Israel og de påfølgende luftangrepene fra Israel mot Gazastripen. Også i finansmarkedene har den geopolitiske uroen gitt utslag. Oljeprisen steg over fire prosent mandag og bidro til å løfte Oslo Børs mer enn to prosent.

På USA-børsene gikk det helt andre veien fra start, der alle de tre nøkkelindeksene falt. Men noen timer ut i handelen snudde stemningen, og det endte med en bred oppgang. Slik så det ut ved stengetid:

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,63 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 0,39 prosent.

Den industritunge Dow Jones handler steg 0,59 prosent. Les også: Såpass vet vi da om geopolitisk uro og aksjemarkedet

– Risk-off-posisjonering

Tidligere mandag steg gullprisen, mens dollaren styrket seg, samtidig som aksjemarkedet falt.

– Dette er en klassisk risk-off-posisjonering mot trygge havner, sa Alexandre Baradez, sjefanalytiker i IG Markets i Paris, ifølge Bloomberg News.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Med denne konflikten i tillegg til makroøkonomisk usikkerhet i Europa og Kina, haukete sentralbanker, allerede stigende oljepriser, og den kommende resultatperioden, er det egentlig ingen grunn til at markedene skal ha en oppadgående trend, legger han til.

Denne uken legger de store bankene og finansinstitusjonene JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup og Blackrock frem tall for tredje kvartal.

Oljeaksjer steg

Selv om indeksene faller, er det enkeltaksjer i bestemte sektorer som gjør det bedre mandag. Forsvarsselskapene Lockheed Martin og Northrop Grumman steg henholdsvis nær 9 og 12 prosent. Oljeselskapene Marathon Oil og Occidental Petroleum steg seks prosent og 4,5 prosent.

Grunnen til at oljeprisene stiger er fordi Iran ser ut til å ha vært involvert i planleggingen av helgens angrep i Israel, ifølge sjeføkonom i Aker, Torbjørn Kjus.

– Man kan tenke seg en del scenarioer som involverer Iran. Det er nærliggende å tro at sanksjonene mot landet strammes til. USA er nødt til å støtte Israel, som vi ser at de gjør allerede. Det blir et massivt press på Biden-administrasjonen for å følge opp disse, særlig de som går på produksjon og eksport av olje, sier han til DN mandag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.