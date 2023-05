Artikkelen fortsetter under annonsen

Børsdagen i USA startet forsiktig oppover, men etter oppløftende uttalelser om gjeldstaket tiltok oppgangen i aksjemarkedet og varte ut handelsdagen.

Den brede S&P 500-indeksen steg 1,19 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 1,28 prosent.

Den industritunge indeksen Dow Jones steg 1,24 prosent.

Sikker på enighet

Det har vært få bevegelser i børsindeksene både denne uken og forrige uke. Markedsaktørene følger nå med på gjeldstakforhandlingene mellom republikanerne og demokratene. Hvis ikke gjeldstaket, altså grensen for hvor mye gjeld den amerikanske staten kan ta opp, vil verdens største økonomi havne i mislighold om få uker.

– Gjeldstaket er et presserende tema som må løses i løpet av bare noen uker. Hvis ikke risikerer vi en gedigen katastrofe for finansmarkedet og amerikansk økonomi, sa sjefstrateg Christian Lie nylig til DN.

Sjefstrategen tror imidlertid ikke vi havner der. Det gjør heller ikke lederen i Representantenes hus, Kevin McCarthy.

– Nå har vi en struktur for å finne en måte å komme til enighet. Når alt kommer til alt tror jeg ikke vi misligholder gjelden. Jeg tror vi omsider fikk presidenten til å bli med å forhandle, sier han i et intervju med CNBC.

Republikanerne har stått hardnakket fast på at de vil ha kraftige kutt i offentlige utgifter før de går med på å øke statens låneramme.

I starten av den amerikanske børsdagen vaket de tre nøkkelindeksene så vidt i grønt terreng. Noen timer senere åpnet USAs president Joe Biden munnen.

– Jeg er sikker på at vi blir enige om budsjettet og at USA ikke vil havne i mislighold, sa han på en pressekonferanse før han denne onsdagen reiser til G7-toppmøtet i Japan.

Den påfølgende timen tiltok børsoppgangen.

Biden skulle i utgangspunktet til Papua Ny-Guinea og Australia etter G7-møtet, men begge besøk er avlyst for å komme hjem til forhandlingsbordet. Søndag vender Biden tilbake til USA.

I den siste runden med diskusjoner er forhandlingsteamene snevret inn i håp om å komme i mål med en avtale. Mens Biden er på vei til Japan onsdag, møter demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, sjefer i JPMorgan Chase, Citigroup og andre banker, skriver Bloomberg News, som viser til kilder med kjennskap til saken. Formålet med møtene er å vise hvor farlig det vil være for de økonomiske og finansielle utsiktene dersom man mislykkes med å heve gjeldstaket.

– Manuset er veldig forutsigbart

Analytiker og porteføljeforvalter Chun Wang i Leuthold Group tror det løser seg som vanlig.

– Vi vet alle at USAs finansdepartement er i ferd med å gå tom for måter å betale regningene på, men vi har sett denne filmen altfor mange ganger før. Teoretisk er det fare for mislighold, men vi anbefaler absolutt ikke å innrette livene våre etter det. Manuset er veldig forutsigbart: politisk posering og bravering vil pågå frem til ellevte time, og så vil en avtale settes sammen i all hast for å unngå mislighold, sier han ifølge Bloomberg.

USA har hevet gjeldstaket 102 ganger siden annen verdenskrig. Med unntak av en kort periode rundt årtusenskiftet har den amerikanske staten gått med underskudd hvert år det siste halve århundret. Underskuddene finansieres ved å ta opp mer statsgjeld. Den er aldri blitt misligholdt.

Gjeldstaket, som nå er på 31.400 milliarder dollar, ble nådd allerede i januar i år.

Regionale banker stiger

Denne onsdagen steg amerikanske regionale banker på børs etter at Western Alliance Bancorp oppdaterte markedet om sine innskuddsnivåer. Bankens innskudd hadde økt med mer enn to milliarder dollar gjennom kvartalet.

Mer enn 79 prosent av innskuddene var forsikret, mot 68 prosent ved utgangen av mars.

Det var panikk blant innskuddskunder som førte til bankuroen som skremte markedet i mars, etter at Silicon Valley Bank kollapset og til slutt gikk inn i en konkursprosess.

«Oppdateringen er nok et datapunkt som viser at Western Alliance distanserer seg fra den nylige bransjeuroen, og bør mottas godt av markedet», skriver analytiker Casey Haire i investeringsbanken Jefferies, ifølge CNBC.

Western Alliance-aksjen steg rundt ti prosent. Bankens børsverdier er likevel halvert siden starten av mars. Som mange andre mellomstore amerikanske banker har aksjen krakket under uroen.

Det børsnoterte fondet S&P Regional Bank, som favner om over 100 amerikanske regionale banker, steg rundt syv prosent.

Tesla-byks

Tesla og andre teknologiselskaper var blant aksjene som ledet an børsoppgangen. Elbilprodusenten steg mer enn fire prosent og var blant dem som bidro mest til S&P-indeksens opptur onsdag.

Databrikkeprodusenten Nvidia steg rundt tre prosent. Amazon steg nær to prosent. Microsoft steg rundt ett prosent.

Byggevarekjeden Home Depot, som selger verktøy, byggevarer, dekor og andre ting til stell av hus og hjem, steg mer enn tre prosent og tok dermed igjen børstapene fra dagen før. Tirsdag dro selskapet ned forventningene for året etter at salgene i første kvartal falt mer enn ventet.

Varehuskjeden Target viste onsdag til sterkere inntjening i første kvartal enn ventet, men advarte om at salget vil kunne gå tregt i inneværende kvartal. Lavprisgiganten holdt på prognosene for året. Aksjen steg rundt tre prosent.